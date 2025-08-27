Bienestar en Mendoza

Meditación en la rutina mendocina: pasos para reducir el estrés

La meditación en la provincia de Mendoza cada día gana más adeptos. Descubrí cómo esta práctica mejora la vida diaria y la conexión espiritual.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

La meditación es un camino que permite alcanzar estados de mayor presencia y coherencia interior. En Mendoza, esta práctica no sólo gana cada vez más adeptos, sino que también se conecta con la energía de la cordillera de los Andes. Sitio Andino entrevistó a la profesora de Danza y Yoga Valeria Babini, referente local con 12 años de experiencia en el yoga y directora de Espacio Silvestre, en Godoy Cruz.

Meditación y beneficios cotidianos

Según Babini, la clave de la meditación está en la respiración consciente, una herramienta que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. A diferencia de los estímulos rápidos que generan dopamina –como el celular o la comida chatarra– la meditación activa la serotonina, vinculada con un bienestar más estable y duradero.

Cinco minutos al día bastan para observar la respiración y recuperar un estado de calma. Este ejercicio ayuda a alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos, generando mayor coherencia en la vida personal y en los vínculos.

25 de Agosto de 2025, Espacio Silvestre, meditación, yoga y arte

La cordillera como fuente de energía

Babini explicó que la tradición espiritual sostiene que la energía Kundalini, que durante mucho tiempo se la vinculó directamente al Tíbet, hoy fluye y puede percibirse en la cordillera de los Andes. “La energía Kundalini se conoce como la energía que duerme en la base de la columna. Es una energía que tenemos todos y todo. El universo, el mundo, también tiene una energía que se mueve”, comenzó explicando la docente de Danza y Yoga.

“Esa energía hace muchos años estaba en el Tíbet. ¿Viste que todos iban allá a meditar?. Había como un llamado a la meditación en ese lugar. Como la vida y las energías tienen movimiento, y porque la tierra también se mueve, la energía kundalini empezó a moverse y actualmente, en Mendoza, en la cordillera de Los Andes, ya se puede percibir”. Entonces, más que nunca, ahora, Mendoza es como un punto energético”, contó Valeria Babini en diálogo con Sitio Andino.

25 de Agosto de 2025, Espacio Silvestre, meditación, yoga y arte

En ese sentido, Valeria Babini remarcó que practicar meditación en la provincia es una oportunidad única para aprovechar esa energía disponible y transformarla en actitudes más amorosas y amables frente a los desafíos de la vida cotidiana. “El enojo, la ira, los problemas están. El tema es cómo nos vamos a tomar eso”, reflexionó.

Espacios de enseñanza y comunidad

Desde Espacio Silvestre, ubicado en Italia 765 de Godoy Cruz, Babini impulsa talleres de yoga, meditación y actividades destinadas al desarrollo espiritual. Allí se busca que las personas aprendan herramientas simples para gestionar sus emociones.

Para la profesora, sería valioso que la meditación se integre también a las políticas públicas, especialmente en las escuelas. “Enseñar a los chicos a respirar puede darles recursos para enfrentar sus emociones desde temprana edad”, expresó. Su experiencia personal con su hija de 7 años refuerza la idea de que los niños son especialmente receptivos a estas prácticas. “Mi hija está en segundo grado y está viendo el cuerpo humano. Mira qué buen momento para un nene de segundo grado decirle, ‘este es el cuerpo humano y vamos a aprender a respirar’”.

La profesora de Danza y Yoga destacó especialmente que el aprendizaje de la respiración es una gran herramienta para poder gestionar las emociones, con el valor que esto tiene en la salud. “Cuando estamos en el gimnasio la respiración simplemente sucede, nos detenemos en la postura, quizás, pero luego agarramos el celular y los nervios siguen ahí. El respirar nos trae al presente”, reflexionó.

25 de Agosto de 2025, Espacio Silvestre, meditación, yoga y arte

Una invitación a detenerse

La profesora resaltó que Mendoza ofrece un entorno privilegiado para esta actividad: montañas, amaneceres y atardeceres únicos. Sin embargo, muchas veces se pierden de vista por la prisa y la distracción constante. La meditación propone frenar, respirar y reconectar con el corazón, como un recordatorio de que el bienestar comienza en lo más profundo de cada persona. Y al mismo tiempo, con lo más simple: respirando.

