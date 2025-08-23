Equilibrio y naturaleza

Yoga al aire libre en Mendoza: lugares para conectar con la naturaleza

Descubrí los mejores lugares para practicar yoga al aire libre en la provincia de Mendoza y conectar con la naturaleza, la montaña y tu equilibrio interior.

Foto: Club Mendoza Regatas
 Por Analía Martín

La práctica del yoga al aire libre en Mendoza es un viaje hacia el interior, un diálogo entre el cuerpo y la mente que se potencia enormemente en contacto con la naturaleza. En Mendoza, tierra de sol y montañas, el escenario natural se convierte en un aliado para la meditación y las posturas. Descubrí cómo aumentar tu bienestar.

¿Dónde practicar? La zona del Rosedal, bien temprano en la mañana antes de que se llene de visitantes, es ideal por su belleza y el aroma de las flores. También, los jardines menos transitados cerca del lago o la zona de la fuente de los Continentes ofrecen un entorno perfecto para un saludo al sol al amanecer o una meditación al atardecer. La tranquilidad del lugar permite que la mente se calme y que la respiración se acompase con el ritmo de la naturaleza.

parque general san martin rosedal, aire libre, primavera
El Cerro de la Gloria: posturas con vista panorámica

Subir al Cerro de la Gloria es un acto de por sí energizante. Pero practicar yoga allí, con la ciudad extendiéndose a tus pies y los Andes como telón de fondo, es una experiencia única. Sentir el viento, observar la inmensidad del paisaje y tomar conciencia de tu lugar en el universo es la mejor forma de conectar con la tierra mientras estiras y fortaleces tu cuerpo. El mejor momento para ir es al amanecer, cuando el sol pinta la ciudad con tonos dorados y la quietud de la mañana es total.

Cerro de la Gloria
Potrerillos y el Dique: el sonido del agua y la montaña

A sólo una hora de la ciudad, Potrerillos ofrece un respiro de montaña que es ideal para una práctica de yoga más profunda. El reflejo de los Andes en el dique y el aire fresco de la precordillera crean una atmósfera de pura armonía.

¿El lugar ideal? Las orillas del dique son perfectas para las asanas de equilibrio. El desafío de mantener la postura sobre la hierba irregular, con el sonido del agua de fondo, te obliga a estar completamente presente. Es un lugar para desconectar del mundo digital y reconectar con los elementos.

dique-potrerillos.jpg
La precordillera: conexión con la inmensidad andina

Para los amantes de la aventura y los paisajes imponentes, la precordillera de la provincia de Mendoza es el lugar perfecto. Senderos y laderas cercanas a la ciudad, como las de El Challao, ofrecen una experiencia de yoga más salvaje y libre.

¿Por qué elegirla? La precordillera es un lugar donde el silencio solo se rompe por el sonido del viento. Aquí puedes sentir la tierra bajo tus pies, mirar el cielo sin obstáculos y realizar posturas que te anclen a la montaña. La energía de este lugar es vibrante y purificadora, ideal para una práctica de yoga poderosa y transformadora.

Yoga en la precordiller
Consejos esenciales para tu práctica y aumentar tu bienestar

  • Horario: Elige las primeras horas de la mañana o el atardecer para evitar el sol fuerte y el calor, especialmente en verano. La luz suave y las temperaturas agradables te permitirán disfrutar más.
  • Elementos: Lleva siempre tu mat, una botella de agua, protector solar y un repelente de insectos. Opta por ropa cómoda y de colores claros.
  • Respeto: Mantén siempre el lugar limpio. La naturaleza es tu sala de yoga, cuídala.
Yoga caminos del vino turismo enturismo - 376509
Practicar yoga al aire libre es un recordatorio de que somos parte de un todo. En Mendoza, esta conexión se hace tangible. Sólo necesitas encontrar tu rincón favorito, respirar hondo y dejar que la magia de la provincia te envuelva.

