Los argentinos continúan viajando al exterior, mientras cae la llegada de turistas al país

La tendencia de viajes de los argentinos al exterior continúa en aumento y, en octubre, el número de residentes que salió del país volvió a crecer. Al mismo tiempo, se profundizó la caída en el ingreso de turistas extranjeros, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De esta manera, en octubre se registró un aumento del 10,8% en las salidas y una baja del 5,9% en las llegadas.
Cuántos turistas visitaron Argentina en octubre de 2025 y de dónde vinieron
Según el INDEC, en el décimo mes del año ingresaron al país 389.800 turistas extranjeros, un 5,9% menos que en 2024. Sin embargo, hubo un dato positivo: los viajes vía aérea crecieron por primera vez desde diciembre de 2024, con un aumento del 1,3%.
Del total de visitantes, un 61,9% llegó desde países limítrofes. Brasil lideró el ranking con un 23,1%, seguido por Uruguay con un 15,1%.
Respecto a las vías de ingreso, la aérea concentró el 51,5%, la terrestre el 37% y la fluvial/marítima el 11,5%.
El informe también detalla una disminución interanual en el arribo de turistas uruguayos y chilenos, mientras que aumentó la cantidad de visitantes europeos.
Cuánto gastaron los turistas extranjeros en octubre de 2025
El gasto diario promedio de los turistas en Argentina fue de US$88. Casi el 54% del gasto mensual se destinó a gastronomía y alojamiento, mientras que cerca de un 25% correspondió a paquetes turísticos y compras.
El mayor gasto diario promedio fue el de los turistas brasileños, con US$108,8.
A dónde viajaron los argentinos en octubre de 2025
En contraste, las salidas internacionales crecieron con fuerza: en octubre se registraron 1.228.900 residentes que viajaron al exterior. De ese total, 725.000 fueron turistas argentinos y 503.900 excursionistas, lo que consolidó una suba general del 10,8%.
El gasto diario promedio de los viajeros argentinos fue de US$94,2, con un mayor nivel de gasto entre quienes visitaron Estados Unidos y Canadá (US$119,3). En estos destinos, casi la mitad del gasto se concentró en gastronomía y alojamiento/ BAE y Ámbito Financiero