28 de noviembre de 2025
{}
La Nación habilitó más vuelos: hacia qué destinos se podrá viajar desde Mendoza

La Secretaría de Transporte autorizó a una aerolínea a operar vuelos de pasajeros y carga. De qué empresa se trata y qué destinos estarán disponibles.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

A través del Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación comunicó la habilitación de una ruta aérea que beneficiará a la provincia de Mendoza. Se trata de LATAM Airlines Perú, empresa que ahora podrá operar en 15 nuevos trayectos y ampliará la oferta nacional de vuelos.

Específicamente, desde Mendoza se podrá volar hacia Lima y Cusco, y viceversa. El permiso es para transporte de pasajeros y de carga. Si bien LATAM Airlines ya opera en Mendoza, ahora la división peruana también está habilitada.

Según aclaró el gobierno nacional, los permisos se concretaron gracias a los acuerdos bilaterales entre la Argentina y Perú, firmados el año pasado. "Esta medida amplía la oferta de vuelos entre ambos países permitiendo una mayor conectividad regional, el fomento del federalismo y establece una ampliación del cuadro de rutas, lo que se traduce en más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros", indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Más vuelos internacionales habilitados

También se podrá volar hacia esos destinos desde Iguazú, Rosario, Salta, Córdoba, Tucumán, Neuquén. Además, esas rutas podrán conectarse con las siguientes ciudades:

  • Miami
  • Nueva York
  • Los Ángeles
  • Washington
  • San Francisco
  • Orlando
  • Río de Janeiro
  • Punta Cana
  • Santo Domingo
