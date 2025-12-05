5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este viernes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025

Foto: NA

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 3 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.410,
  • Para la venta a $1.430.
DÓLAR JUEVES

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.471,07 para la compra;
  • A $1.472,74 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.507,66 para la compra;
  • A $1.534,88 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.846 para la compra;
  • A $1.911 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $635 para la compra;
  • A $1575,97 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 29 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre de 2025

Dólar, reservas y mercados: otra advertencia internacional para Argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Te Puede Interesar

El relevamieto del INDEC con actores de la industria muestra pesimismo empresarial
Perspectivas industriales

Industria argentina: Ni el INDEC puede ocultar el malestar empresario

Por Marcelo López Álvarez
Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Por Claudio Altamirano
Matias Morales fue detenido en San Juan por la Policía de Mendoza
Avanza la investigación

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Por Carla Canizzaro