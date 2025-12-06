6 de diciembre de 2025
Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Un fuerte choque entre dos motociclistas asustó a los vecinos en la madrugada en Guaymallén. En esta nota, te contamos todos los detalles del siniestro vial.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 01:00, dos motociclistas protagonizaron un fuerte choque en la intersección de las calles Gomensoro y Avellaneda, en Guaymallén. Uno de los conductores dio positivo en el dosaje de alcohol y ya fue puesto a disposición de la Justicia.

Fuerte accidente en Guaymallén: dos motos chocaron en plena madrugada

Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la intersección mencionada. Al arribar al lugar, el personal policial constató el choque entre una motocicleta Corven, conducida por H.A.Y. (43), que circulaba por calle Avellaneda de sur a norte, y una motocicleta Honda, manejada por D.M.A. (23), que se desplazaba por calle Gomensoro de este a oeste, por causas que aún se investigan.

El SEC trasladó al joven de 23 años al Hospital Central, donde se le diagnosticó una fractura expuesta en la pierna derecha. En tanto, el conductor de la Corven fue asistido en el lugar y solo presentó escoriaciones leves.

Personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol a H.A.Y., obteniendo un resultado de 2,82 g/l. El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

