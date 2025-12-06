Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

La Cámara de Apelaciones de San Rafael confirmó un fallo por daño psicológico y moral producto de violencia de género otorgando una suma millonaria a la víctima .

La causa comenzó hace dos años , cuando la mujer , con el patrocinio de la Dra. Cecilia Muschella, inició una demanda civil reclamando daños y perjuicios conforme a la Ley 26.485, narrando los daños sufridos durante la relación de pareja .

La mujer había quedado embarazada en el año 2020, pero se interrumpió ese estado y desde entonces comenzó a sufrir actitudes omisivas y violentas de su pareja. Estos comportamientos un tristeza extrema, particularmente por el tránsito en soledad de la pérdida de su embarazo.

Recién pudo iniciar su trabajo en el año 2021, cuando el hombre intensificó su accionar hostigándola constantemente por cuestiones de la vida cotidiana e incluso monetarias , asumiendo ella, incluso deudas contraídas por el demandado.

En el año 2022 la mujer vuelve a quedar embarazada y los hostigamientos comenzaron a repetirse, incluso por hechos relativos a la compra de enseres para su bebé; esto produjo una serie de consecuencias en la mujer que devino en la pérdida del embarazo y consecuente abandono de su ex pareja, dejándola en estado de vulnerabilidad e incluso varias deudas que fueron asumidas unilateralmente por esta.

Estos daños psicológicos, morales y económicos encuadraron en la ley de protección integral de las mujeres y en normas internacionales aplicables a la materia.

Los diferentes medios de prueba producidos, sobre todo la pericial que diagnosticó un estrés postraumático crónico, producto de los hechos de violencia vividos, junto a los manifestado por testigos y otras pruebas aportadas, hicieron que en primera instancia se resolviera a favor de la víctima, con sentencia firmada por el juez civil Augusto Moretti, y ratificada por la Cámara de apelaciones, que integran los magistrados Ana Paula Rigo, Dante Giménez y Esteban Vázquez Soaje.