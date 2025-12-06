6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sentencia histórica en San Rafael

Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

Un caso de violencia de género psicológica y moral terminó con un millonario pago a la víctima. Enterate cómo se desarrolló la causa en San Rafael.

Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

Todo sobre la causa de violencia de género en San Rafael

La causa comenzó hace dos años, cuando la mujer, con el patrocinio de la Dra. Cecilia Muschella, inició una demanda civil reclamando daños y perjuicios conforme a la Ley 26.485, narrando los daños sufridos durante la relación de pareja.

Lee además
El edil demarchista, complicado tras el cierre de la investigación del HCD. video
Complicado

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género
Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

La mujer había quedado embarazada en el año 2020, pero se interrumpió ese estado y desde entonces comenzó a sufrir actitudes omisivas y violentas de su pareja. Estos comportamientos un tristeza extrema, particularmente por el tránsito en soledad de la pérdida de su embarazo.

Recién pudo iniciar su trabajo en el año 2021, cuando el hombre intensificó su accionar hostigándola constantemente por cuestiones de la vida cotidiana e incluso monetarias, asumiendo ella, incluso deudas contraídas por el demandado.

En el año 2022 la mujer vuelve a quedar embarazada y los hostigamientos comenzaron a repetirse, incluso por hechos relativos a la compra de enseres para su bebé; esto produjo una serie de consecuencias en la mujer que devino en la pérdida del embarazo y consecuente abandono de su ex pareja, dejándola en estado de vulnerabilidad e incluso varias deudas que fueron asumidas unilateralmente por esta.

Estos daños psicológicos, morales y económicos encuadraron en la ley de protección integral de las mujeres y en normas internacionales aplicables a la materia.

Los diferentes medios de prueba producidos, sobre todo la pericial que diagnosticó un estrés postraumático crónico, producto de los hechos de violencia vividos, junto a los manifestado por testigos y otras pruebas aportadas, hicieron que en primera instancia se resolviera a favor de la víctima, con sentencia firmada por el juez civil Augusto Moretti, y ratificada por la Cámara de apelaciones, que integran los magistrados Ana Paula Rigo, Dante Giménez y Esteban Vázquez Soaje.

Temas
Seguí leyendo

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Las Más Leídas

Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas. video
Reprogramación

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre

Te Puede Interesar

Voluntarias del Hospital Pereyra (Guada y Juli) y Payamédicos que sanan desde el vínculo humano.
Solidaridad en acción

El impacto del voluntariado en hospitales de Mendoza: historias que sanan desde el acompañamiento

Por Celeste Funes
Juan Cruz Yacopini va por todo. video
destacado

Juan Cruz Yacopini en Sitio Andino: experiencia, madurez y un Dakar 2026 que lo invita para ir por más

Por Martín Sebastián Colucci
Javier Milei presentó a los F-16 como a los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política