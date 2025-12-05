Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos Foto: Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







Dos montañistas fueron rescatados en Cerro El Plata por la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, en un operativo de más de 24 horas que permitió dar con su paradero gracias a la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) en Vallecitos. Ambos, oriundos de Buenos Aires, se habían separado del grupo principal.

Rescate en Cerro El Plata: cómo hallaron a los montañistas perdidos Varios equipos de la Patrulla de Rescate llevaron a cabo un operativo prolongado en Cerro El Plata, Vallecitos, para asistir a dos montañistas, ambos de 42 años, que se extraviaron durante el descenso.

Rescate - Cerro El Plata Tras el rescate, así fue descenso los montañistas perdidos. Foto: Gobierno de Mendoza El operativo se inició el miércoles alrededor de las 22:30, cuando uno de los montañistas regresó al Refugio San Bernardo de Vallecitos e informó que se había separado de sus compañeros, quienes continuaron hacia la cumbre. Durante el descenso, uno de ellos se desorientó por la visibilidad reducida, mientras que su compañero logró llegar al puesto La Hoyada.

A las 00:45 del jueves, los equipos de rescate comenzaron la búsqueda del montañista extraviado y mantuvieron comunicación con él mientras estaba en la Quebrada de Langostura. Más tarde lograron localizarlo cuando se encontraba en La Hoyada.

Durante la madrugada del viernes, el personal de rescate hizo contacto con el segundo montañista, que presentaba signos de deshidratación. Ambos fueron asistidos y descendieron de forma segura.