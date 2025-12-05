5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tienen 42 años

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

El operativo se desarrolló en Vallecitos y duró más de 24 horas para rescatar a dos montañistas oriundos de Buenos Aires. Lograron encontrarlos gracias al uso de drones policiales.

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Dos montañistas fueron rescatados en Cerro El Plata por la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, en un operativo de más de 24 horas que permitió dar con su paradero gracias a la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) en Vallecitos. Ambos, oriundos de Buenos Aires, se habían separado del grupo principal.

Rescate en Cerro El Plata: cómo hallaron a los montañistas perdidos

Varios equipos de la Patrulla de Rescate llevaron a cabo un operativo prolongado en Cerro El Plata, Vallecitos, para asistir a dos montañistas, ambos de 42 años, que se extraviaron durante el descenso.

Lee además
Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad
Una picardía

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad
Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado
Nuevos procedimientos

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado
Rescate - Cerro El Plata
Tras el rescate, así fue descenso los montañistas perdidos.

Tras el rescate, así fue descenso los montañistas perdidos.

El operativo se inició el miércoles alrededor de las 22:30, cuando uno de los montañistas regresó al Refugio San Bernardo de Vallecitos e informó que se había separado de sus compañeros, quienes continuaron hacia la cumbre. Durante el descenso, uno de ellos se desorientó por la visibilidad reducida, mientras que su compañero logró llegar al puesto La Hoyada.

A las 00:45 del jueves, los equipos de rescate comenzaron la búsqueda del montañista extraviado y mantuvieron comunicación con él mientras estaba en la Quebrada de Langostura. Más tarde lograron localizarlo cuando se encontraba en La Hoyada.

Durante la madrugada del viernes, el personal de rescate hizo contacto con el segundo montañista, que presentaba signos de deshidratación. Ambos fueron asistidos y descendieron de forma segura.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Chocó, abandonó el auto y ahora enfrenta una multa de más de $8 millones en San Rafael

El dueño de "Ok Eventos" apareció y envió un mensaje a los denunciantes tras las denuncias por estafa

Una de las nenas sobrevivientes del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti

Cayó en San Juan una banda mendocina que robaba en perfumerías y farmacias

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

LO QUE SE LEE AHORA
Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad
Una picardía

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Te Puede Interesar

Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de manso fin de semana largo en Mendoza
Promociones y descuentos

Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de "manso" fin de semana largo en Mendoza

Por Sofía Pons
Javier Milei Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso
Casa Rosada

Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

Por Sitio Andino Política
Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria
Transporte

Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria

Por Sitio Andino Política