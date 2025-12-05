5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Una picardía

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Aunque la empleada lo sorprendió infraganti, el hombre tenía una condena en suspenso de tres años de prisión desde el miércoles.

Foto: captura de pantalla
Por Sitio Andino Policiales

Un minimarket de Ciudad fue escenario de un robo insólito cuando, durante la mañana, un hombre intentó llevarse una botella de gaseosa escondiéndola en su pantalón. Una empleada advirtió la maniobra, lo enfrentó y frustró el intento. El episodio quedó registrado en video por las cámaras de seguridad. Además, el acusado tenía una condena vigente, por lo que terminó tras las rejas.

Robo a plena luz en Ciudad: así ocurrió

Cerca de las 10, en un minimarket ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Godoy Cruz, ingresó un hombre vestido con jeans y camisa a rayas que aparentaba ser un cliente más, al igual que las otras dos personas que estaban en el local. Sin embargo, al dirigirse a la zona de bebidas tomó dos botellas de gaseosa y, con sigilo, escondió una dentro del bolsillo del pantalón.

Aunque parecía que lograría su cometido, una empleada del comercio advirtió la maniobra. Lo increpó de inmediato y le quitó ambas bebidas sin que ofreciera mayor resistencia. Luego, el hombre salió rápidamente hacia el oeste por calle Godoy Cruz.

El momento cuando atraparon al acusado.

El hecho fue reportado por el resto del personal a través del sistema Ojos en Alerta, lo que permitió la rápida intervención de los preventores que patrullaban la zona. Minutos después, el sospechoso fue detenido en la intersección de Perú y Eusebio Blanco. Al verificar sus antecedentes, se confirmó que el miércoles había sido sentenciado a tres años de prisión en suspenso.

El detenido fue trasladado en un móvil policial al Polo Judicial.

