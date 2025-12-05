5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Nuevos procedimientos

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

En Guaymallén y General Alvear realizaron nuevos operativos del Plan Estratégico contra el abigeato, con el secuestro de dos toros y más de 300 kilos de carne.

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco del plan contra el abigeato, se llevaron a cabo dos nuevos operativos en Guaymallén y General Alvear que permitieron detectar, respectivamente, irregularidades en la comercialización de carne en mal estado y en el transporte de ganado.

Nuevos operativos contra el abigeato en Mendoza

El primer procedimiento tuvo lugar este viernes, alrededor de las 16.30, cuando en la intersección de las calles 10 y G deGeneral Alvear, efectivos de la Policía Rural controlaron un camión que transportaba dos toros. Al inspeccionarlos, constataron que los animales no tenían la marca de fuego obligatoria, lo que impidió determinar su origen, propiedad y estado sanitario.

Lee además
Nuevos operativos contra el abigeato en General Alvear y Guaymallén. 
allanamientos

Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear. video
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén
Abigeato Mendoza (2)
El procedimiento culminó con el secuestro de los toros y la imputación al conductor.

El procedimiento culminó con el secuestro de los toros y la imputación al conductor.

Como consecuencia, las autoridades aplicaron una infracción al artículo 206 y dispusieron el secuestro de los dos bovinos, que quedaron alojados en un corral habilitado por Ganadería. El conductor fue identificado y quedó a disposición de la causa.

En cuanto al segundo operativo, en Guaymallén, personal policial y equipos de Bromatología municipal realizaron controles en carnicerías de la zona. En un comercio de panificados y venta de carnes detectaron numerosas irregularidades: productos vacunos y porcinos en mal estado, falta de frío, contaminación cruzada, salsas sin rotular, pastas en descomposición y falta de higiene en los elementos de trabajo.

Abigeato Mendoza (1)
En Guaymallén se procedió con el secuestro de la mercadería y la eliminación de la carne en mal estado.

En Guaymallén se procedió con el secuestro de la mercadería y la eliminación de la carne en mal estado.

En total, se decomisaron 374 kilos de productos cárnicos, 35 bolsas de cinco kilos de pan, 72,650 kilos de pan rallado, 1.200 botellas de salsa de 250 gramos, 48 botellas de un litro, 22 kilos de fiambre y 4,5 kilos de pastas. Según el Código Alimentario Nacional, la carne fue enviada al proceso de desnaturalización.

Temas
Seguí leyendo

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Chocó, abandonó el auto y ahora enfrenta una multa de más de $8 millones en San Rafael

El dueño de "Ok Eventos" apareció y envió un mensaje a los denunciantes tras las denuncias por estafa

Una de las nenas sobrevivientes del accidente en Chile llega a Mendoza para ser hospitalizada en el Notti

LO QUE SE LEE AHORA
Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad
Una picardía

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Te Puede Interesar

Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de manso fin de semana largo en Mendoza
Promociones y descuentos

Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de "manso" fin de semana largo en Mendoza

Por Sofía Pons
Javier Milei Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso
Casa Rosada

Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

Por Sitio Andino Política
Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria
Transporte

Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria

Por Sitio Andino Política