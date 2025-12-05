Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado Foto: Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







En el marco del plan contra el abigeato, se llevaron a cabo dos nuevos operativos en Guaymallén y General Alvear que permitieron detectar, respectivamente, irregularidades en la comercialización de carne en mal estado y en el transporte de ganado.

Nuevos operativos contra el abigeato en Mendoza El primer procedimiento tuvo lugar este viernes, alrededor de las 16.30, cuando en la intersección de las calles 10 y G deGeneral Alvear, efectivos de la Policía Rural controlaron un camión que transportaba dos toros. Al inspeccionarlos, constataron que los animales no tenían la marca de fuego obligatoria, lo que impidió determinar su origen, propiedad y estado sanitario.

Abigeato Mendoza (2) El procedimiento culminó con el secuestro de los toros y la imputación al conductor. Foto: Gobierno de Mendoza Como consecuencia, las autoridades aplicaron una infracción al artículo 206 y dispusieron el secuestro de los dos bovinos, que quedaron alojados en un corral habilitado por Ganadería. El conductor fue identificado y quedó a disposición de la causa.

En cuanto al segundo operativo, en Guaymallén, personal policial y equipos de Bromatología municipal realizaron controles en carnicerías de la zona. En un comercio de panificados y venta de carnes detectaron numerosas irregularidades: productos vacunos y porcinos en mal estado, falta de frío, contaminación cruzada, salsas sin rotular, pastas en descomposición y falta de higiene en los elementos de trabajo.

Abigeato Mendoza (1) En Guaymallén se procedió con el secuestro de la mercadería y la eliminación de la carne en mal estado. Foto: Gobierno de Mendoza En total, se decomisaron 374 kilos de productos cárnicos, 35 bolsas de cinco kilos de pan, 72,650 kilos de pan rallado, 1.200 botellas de salsa de 250 gramos, 48 botellas de un litro, 22 kilos de fiambre y 4,5 kilos de pastas. Según el Código Alimentario Nacional, la carne fue enviada al proceso de desnaturalización.