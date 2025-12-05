Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.

Tras un impresionante y coordinado operativo de traslado desde Chile hacia la provincia de Mendoza Amparo, una de las nenas sobrevivientes del accidente en el vecino país fue internada en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , donde permanece bajo estricta observación médica y su estado de salud arroja las primeras señales de esperanza.

De acuerdo con el último parte médico proporcionado por las autoridades del Hospital Notti, el estado de salud de Amparo es estable.

De Chile a Mendoza: la menor fue trasladada a la provincia, en medio de un importante operativo sanitario.

La niña ya no se encuentra en áreas críticas y permanece internada en una sala común . Los profesionales han destacado que la evolución es "buena" y se espera una pronta recuperación.

La pequeña se encuentra acompañada por sus familiares directos, quienes siguen de cerca su progreso en este difícil momento. El traslado y la atención en el Notti representan un paso crucial para su recuperación física y emocional.

Ambulancia, servicio coordinado emergencias, SEC La menor fue trasladada desde Chile hacia Mendoza en ambulancia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La situación de la otra menor sobreviviente

En relación al estado de salud de su prima, Isabela, quien también sobrevivió al siniestro, la situación es también favorable. La menor permanece internada en el Hospital San Felipe, en Chile, donde su estado de salud es considerado como "óptimo".

Según informaron sus familiares directos, se estima que el arribo de Isabela a Mendoza podría concretarse la semana próxima, tentativamente el próximo jueves, para continuar con su recuperación cerca de sus seres queridos.