Sebastián Báez dio vuelta el partido y avanzó a octavos en Auckland

El argentino Sebastián Báez confirmó su gran presente en el ATP de Auckland al vencer en tres sets al estadounidense Emilio Nava . Tras ceder el primer parcial, Báez mostró carácter, ajustó su juego y terminó imponiéndose para avanzar a los octavos de final .

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores firmes desde el servicio. Báez generó oportunidades , pero no logró capitalizarlas y Nava se quedó con el primer set por 6-4 , aprovechando su tenis directo y agresivo.

En el segundo parcial, la paridad se mantuvo hasta los juegos finales. Allí, el argentino elevó su nivel, fue más sólido desde el fondo de la cancha y logró quebrar en el momento justo para quedarse con el set por 7-5 , emparejando el partido.

En el tercer set, Nava volvió a intentar dominar con golpes rápidos, pero Báez ya estaba completamente metido en el partido. El argentino consiguió un break clave en el séptimo game , tras un notable resto de revés paralelo, y cerró el parcial por 6-3 , sellando una victoria trabajada y merecida.

Lo que viene: cruce ante Brooksby

Con este triunfo, Báez —que disputa el torneo por tercera temporada consecutiva— se medirá en los octavos de final ante el estadounidense Jenson Brooksby, quien eliminó al local James Watt por 6-4 y 6-3.

El argentino llega con buenas sensaciones tras su actuación en la United Cup y sigue consolidando un arranque de temporada cargado de confianza.

La palabra de Báez tras el triunfo

Al finalizar el encuentro, el argentino agradeció el apoyo del público y dejó en claro sus ambiciones: “Tengo que dar las gracias a todos los aficionados que se han quedado a animarme. Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias de la semana pasada. Me siento muy feliz… y quiero mucho más”.