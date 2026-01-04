4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
no se pudo

United Cup: Báez dio el golpe ante Fritz, pero Argentina cayó con Estados Unidos en un cierre decisivo

El irregular Sebastián Báez venció al número 6 del mundo, pero el dobles mixto inclinó la serie para Estados Unidos. Mirá cómo quedó Argentina en el Grupo A.

Sebastián Báez sorprendió a Taylor Fritz en Perth y logró uno de los triunfos más importantes de su carrera. &nbsp;

Sebastián Báez sorprendió a Taylor Fritz en Perth y logró uno de los triunfos más importantes de su carrera.

 

Por Sitio Andino Deportes

La selección argentina de tenis estuvo muy cerca de dar otro golpe en la United Cup, pero terminó cayendo frente a Estados Unidos. Pese al impactante triunfo de Sebastián Báez sobre Taylor Fritz, la serie se definió en el dobles mixto, que selló la victoria norteamericana en Perth.

Sebastián Báez logró un batacazo histórico ante el número seis del mundo

El gran momento de la jornada lo protagonizó Sebastián Báez, quien derrotó a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4, logrando su primer triunfo ante el estadounidense tras cinco derrotas previas sin poder arrebatarle siquiera un set. El bonaerense, fuera del Top 40, exhibió fortaleza mental, regularidad y valentía para revertir un inicio adverso.

Lee además
Sebastián Báez dio uno de los grandes golpes de la United Cup al vencer a Taylor Fritz en Perth.
va por más

Batacazo argentino en la United Cup: Sebastián Báez venció a Fritz y sorprendió a Estados Unidos
Debut ideal para Argentina en el torneo mixto que abre la temporada y funciona como antesala del Australian Open.  
bien ahí

Argentina arrancó con goleada ante España en la United Cup y sueña en grande en Australia

Incluso el propio Fritz reconoció que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, afectado por una tendinitis en la rodilla, y nunca pudo imponer su jerarquía habitual, pese a un cierre cargado de tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lautarotenn1s/status/2007438372164284644&partner=&hide_thread=false

Gauff fue demasiado para Sierra y el dobles selló la serie

En el segundo punto de la serie, Solana Sierra no pudo ante Coco Gauff, quien se impuso con claridad por 6-1 y 6-1. Fue la primera vez que la argentina enfrentó a una jugadora del Top 10, y la diferencia de jerarquía quedó reflejada en el marcador.

La definición llegó en el dobles mixto, donde Coco Gauff y Christian Harrison superaron a María Luisa Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1, dándole a Estados Unidos el triunfo por 2-1 en la serie.

Lo que se viene para Argentina

Pese a la derrota, Argentina mantiene chances de clasificación en el Grupo A gracias al 3-0 logrado ante España. El cruce pendiente entre Estados Unidos y España será determinante para definir posiciones y el futuro del equipo argentino en el certamen.

Temas
Seguí leyendo

Se confirmaron los cruces de Argentina en la United Cup 2026 y el debut será ante España

Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

Canet cantó victoria en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 y Luciano Benavídes fue el mejor argentino en Motos

El mendocino Enzo Pérez seguirá en competencia: acordó con Argentinos y jugará la Copa Libertadores 2026

Rally Dakar 2026: llega la Etapa 1 en Yanbu y los argentinos se preparan para el primer gran desafío

Con un "Dibu" Martínez determinante, Aston Villa venció a Forest y se ilusiona en la Premier

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha: fuerte presencia argentina y un prólogo dominado por Canet

LO QUE SE LEE AHORA
Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel sorprendieron y lideran el Rally Dakar en la categoría Autos.
Sorpresa en Yanbu

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención