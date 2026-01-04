United Cup: Báez dio el golpe ante Fritz, pero Argentina cayó con Estados Unidos en un cierre decisivo

Sebastián Báez sorprendió a Taylor Fritz en Perth y logró uno de los triunfos más importantes de su carrera.

La selección argentina de tenis estuvo muy cerca de dar otro golpe en la United Cup , pero terminó cayendo frente a Estados Unidos . Pese al impactante triunfo de Sebastián Báez sobre Taylor Fritz , la serie se definió en el dobles mixto , que selló la victoria norteamericana en Perth.

El gran momento de la jornada lo protagonizó Sebastián Báez , quien derrotó a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 , logrando su primer triunfo ante el estadounidense tras cinco derrotas previas sin poder arrebatarle siquiera un set. El bonaerense, fuera del Top 40 , exhibió fortaleza mental, regularidad y valentía para revertir un inicio adverso.

Luego de perder el primer parcial, Báez elevó la agresividad, mejoró sus devoluciones y sostuvo un alto nivel físico y defensivo durante más de dos horas . A pesar de los 23 aces de Fritz , el argentino consiguió cuatro quiebres clave y fue más sólido en los momentos decisivos del partido.

Incluso el propio Fritz reconoció que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, afectado por una tendinitis en la rodilla , y nunca pudo imponer su jerarquía habitual, pese a un cierre cargado de tensión.

DESCOMUNAL el partido que ganó Sebastián Báez ante Taylor Fritz , 6° del mundo, remontando set abajo. Estaba 0-5 en el historial ante el estadounidense y nunca había ganado un set.

La mejor victoria de su carrera por lejos.

pic.twitter.com/TboldMTZk4 — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) January 3, 2026

Gauff fue demasiado para Sierra y el dobles selló la serie

En el segundo punto de la serie, Solana Sierra no pudo ante Coco Gauff, quien se impuso con claridad por 6-1 y 6-1. Fue la primera vez que la argentina enfrentó a una jugadora del Top 10, y la diferencia de jerarquía quedó reflejada en el marcador.

La definición llegó en el dobles mixto, donde Coco Gauff y Christian Harrison superaron a María Luisa Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1, dándole a Estados Unidos el triunfo por 2-1 en la serie.

Lo que se viene para Argentina

Pese a la derrota, Argentina mantiene chances de clasificación en el Grupo A gracias al 3-0 logrado ante España. El cruce pendiente entre Estados Unidos y España será determinante para definir posiciones y el futuro del equipo argentino en el certamen.