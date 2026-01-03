Batacazo argentino en la United Cup: Sebastián Báez venció a Fritz y sorprendió a Estados Unidos

Sebastián Báez dio uno de los grandes golpes de la United Cup al vencer a Taylor Fritz en Perth.

La Selección Argentina de tenis protagonizó un arranque impactante en la United Cup gracias a un triunfo histórico de Sebastián Báez , quien derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 y adelantó al equipo nacional en el Grupo A del certamen que se disputa en Perth .

El triunfo del bonaerense fue el primer punto de la serie ante Estados Unidos , vigente campeón defensor, y representó uno de los resultados más resonantes de la jornada inicial del torneo por equipos.

La victoria de Sebastián Báez fue un verdadero batacazo , ya que el argentino, ubicado fuera del Top 40 del ranking ATP , logró vencer por primera vez en su carrera a Taylor Fritz , actual número seis del mundo .

Hasta este encuentro, Báez acumulaba cinco derrotas consecutivas ante el estadounidense, sin haber podido ganar siquiera un set , según informó Agencia Noticias Argentinas , lo que dimensiona aún más el impacto del resultado.

Fortaleza mental y consistencia desde el fondo

Luego de ceder el primer set, Báez mostró una notable fortaleza mental, elevó su nivel de agresividad y sostuvo una intensidad altísima desde el fondo de la cancha durante más de dos horas de partido.

El argentino comenzó a incomodar a Fritz con devoluciones profundas, mejoró su capacidad defensiva y logró romper el ritmo del norteamericano, que nunca pudo dominar el desarrollo como acostumbra.

TRIUNFAZO de Sebastián Báez

Remontó un partido durísimo ante Taylor Fritz y pone a Argentina 1-0, con el mejor triunfo de su carrera



Remontó un partido durísimo ante Taylor Fritz y pone a Argentina 1-0, con el mejor triunfo de su carrera



Es la segunda victoria ante un top 10 y la primera en hard.

La anterior había sido frente a Rublev en Bastad 2022 pic.twitter.com/gLVLffOyE7 — Argentenista (@argentenista) January 3, 2026

Claves del partido y cierre con tensión

Pese a que Fritz conectó 23 aces, Sebastián Báez consiguió cuatro quiebres de servicio y fue más sólido en los momentos decisivos, especialmente en un cierre cargado de tensión, donde mostró mayor temple y claridad táctica.

El propio Taylor Fritz reconoció tras el partido que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, debido a una tendinitis en la rodilla que arrastró durante la pretemporada, un factor que también influyó en su rendimiento.

Solana Sierra no pudo ante Gauff y la serie quedó igualada

En el segundo punto de la serie, Solana Sierra cayó ante la estadounidense Coco Gauff por 6-1 y 6-1, en una demostración de jerarquía de la actual Top 3 del mundo.

Para Sierra, fue su primer enfrentamiento ante una jugadora del Top 10, en un duelo que evidenció la diferencia de experiencia y rodaje en la elite del circuito.

Todo se define en el dobles mixto

Con estos resultados, la serie entre Argentina y Estados Unidos quedó igualada 1-1, y el cruce se definirá en el dobles mixto, que determinará al ganador de la segunda fecha del grupo.