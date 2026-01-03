Batacazo argentino en la United Cup: Sebastián Báez venció a Fritz y sorprendió a Estados Unidos

La Selección Argentina de tenis protagonizó un arranque impactante en la United Cup gracias a un triunfo histórico de Sebastián Báez, quien derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 y adelantó al equipo nacional en el Grupo A del certamen que se disputa en Perth.
El triunfo del bonaerense fue el primer punto de la serie ante Estados Unidos, vigente campeón defensor, y representó uno de los resultados más resonantes de la jornada inicial del torneo por equipos.
Hasta este encuentro, Báez acumulaba cinco derrotas consecutivas ante el estadounidense, sin haber podido ganar siquiera un set, según informó Agencia Noticias Argentinas, lo que dimensiona aún más el impacto del resultado.
Fortaleza mental y consistencia desde el fondo
Luego de ceder el primer set, Báez mostró una notable fortaleza mental, elevó su nivel de agresividad y sostuvo una intensidad altísima desde el fondo de la cancha durante más de dos horas de partido.
El argentino comenzó a incomodar a Fritz con devoluciones profundas, mejoró su capacidad defensiva y logró romper el ritmo del norteamericano, que nunca pudo dominar el desarrollo como acostumbra.
Pese a que Fritz conectó 23 aces, Sebastián Báez consiguió cuatro quiebres de servicio y fue más sólido en los momentos decisivos, especialmente en un cierre cargado de tensión, donde mostró mayor temple y claridad táctica.
El propio Taylor Fritz reconoció tras el partido que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, debido a una tendinitis en la rodilla que arrastró durante la pretemporada, un factor que también influyó en su rendimiento.
Solana Sierra no pudo ante Gauff y la serie quedó igualada
En el segundo punto de la serie, Solana Sierra cayó ante la estadounidense Coco Gauff por 6-1 y 6-1, en una demostración de jerarquía de la actual Top 3 del mundo.
Para Sierra, fue su primer enfrentamiento ante una jugadora del Top 10, en un duelo que evidenció la diferencia de experiencia y rodaje en la elite del circuito.
Todo se define en el dobles mixto
Con estos resultados, la serie entre Argentina y Estados Unidos quedó igualada 1-1, y el cruce se definirá en el dobles mixto, que determinará al ganador de la segunda fecha del grupo.