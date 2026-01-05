Novak Djokovic rompe con la ATP: el trasfondo de una salida que sacude al tenis mundial

Novak Djokovic anunció su salida definitiva de la ATP con un mensaje crítico en sus redes sociales.

El mundo del tenis quedó impactado tras el anuncio de Novak Djokovic , quien confirmó su retiro definitivo de la ATP . A través de un duro comunicado, el serbio apuntó contra la falta de transparencia , la gobernanza interna y la forma en que se utilizó su voz e imagen dentro del organismo.

La decisión de Djokovic no sorprende dentro del circuito : durante años fue una de las voces más críticas del sistema de conducción del tenis profesional. En su mensaje, dejó en claro que la salida responde a diferencias profundas de valores y enfoque , marcando un quiebre definitivo con la estructura que regula el tour masculino.

El serbio sostuvo que su postura se fue alejando de la dirección actual de la organización y que ya no se sentía representado en los procesos de toma de decisiones, un reclamo que viene repitiendo desde hace varias temporadas.

A lo largo de su carrera, Djokovic se consolidó como un referente en la defensa de los derechos de los tenistas , con especial énfasis en la distribución de ingresos , la representación real de los jugadores y la necesidad de una mayor transparencia institucional .

Su alejamiento formal reaviva el debate sobre el modelo de gobernanza del tenis, especialmente por tratarse de una figura con enorme peso deportivo y político, cuya opinión influye tanto en colegas como en el público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2007974318890979368&partner=&hide_thread=false Novak Djokovic renunció a La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA):



"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la PTPA. Esta decisión surge tras las constantes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que… pic.twitter.com/CuzKBCNhIs — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 5, 2026

Sin respuesta oficial y con interrogantes abiertos

Hasta el momento, la ATP no emitió un comunicado oficial en respuesta a la salida del ex número uno del mundo. Tampoco Djokovic adelantó cuáles serán sus próximos pasos fuera de la estructura dirigencial, aunque dejó en claro que seguirá enfocado en su carrera deportiva, su familia y proyectos alineados con sus principios.

La mención explícita al uso de su imagen y voz abre además un nuevo foco de discusión sobre la relación entre las grandes estrellas del circuito y los organismos que los representan.

El comunicado completo de Novak Djokovic

“Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Para mí, este capítulo ya está cerrado.”