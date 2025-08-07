conflicto

¿Djokovic se llevó el ATP por bronca política? El feroz choque con el Gobierno de Serbia

El ATP 250 de tenis deja Belgrado y se juega en Grecia ¿Qué pasó entre Novak Djokovic y el Gobierno serbio? Mirá el trasfondo de una decisión controversial.

El ATP 250 de Belgrado fue cancelado y se jugará en Atenas por decisión de la familia Djokovic.

Por Sitio Andino Deportes

El ATP 250 de tenis que debía jugarse en Belgrado en noviembre será trasladado a Atenas, según informó oficialmente la familia de Novak Djokovic, propietaria de la licencia del torneo. La decisión responde a un contexto político cada vez más tenso en Serbia.

En el comunicado oficial, los Djokovic señalaron que “no se pudieron garantizar las condiciones necesarias” para realizar el torneo tal como estaba previsto. Por eso, se resolvió suspender la edición en Serbia y trasladarla a Grecia.

Novak Djokovic y Vucic: del apoyo al quiebre total

El cambio de sede tiene un trasfondo político contundente: Djokovic rompió relaciones con el presidente serbio Aleksandar Vucic, luego de expresar su apoyo a las protestas estudiantiles contra la corrupción y exigir justicia por las 16 víctimas del trágico episodio en la estación de trenes de Novi Sad.

El ex número 1 del mundo había sido el emblema deportivo del Gobierno, pero su postura crítica lo enfrentó directamente con el poder político. La falta de respaldo estatal y el clima social enrarecido hicieron inviable la realización del evento en suelo serbio.

El futuro del tenis en Serbia es incierto

La organización lamentó el traslado, pero aseguró que “sigue comprometida con el desarrollo del tenis en Serbia”. Sin embargo, de forma extraoficial, se admite que el vínculo con el Gobierno está roto y que un eventual regreso dependerá de un cambio político o de la recomposición del lazo entre la familia Djokovic y la administración de Vucic.

Mientras tanto, Atenas recibirá por primera vez un torneo ATP oficial, en una mudanza inesperada que confirma que el deporte, una vez más, no puede escapar a las tensiones del poder.

