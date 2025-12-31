31 de diciembre de 2025
El campeón del Dakar Kevin Benavides le envió fuerzas a Juan Cruz Yacopini y destacó su generosidad

A días del comienzo de una nueva edición del rally más importante del mundo, el referente argentino publicó un video alentando al mendocino a no bajar los brazos.

 Por Sofía Pons

El dos veces campeón del Dakar, Kevin Benavides, llegó a Arabia para disputar una nueva edición del rally, pero antes de la largada le envió fuerzas a su colega y amigo Juan Cruz Yacopini. El piloto destacó la fuerza del mendocino y su generosidad.

"Hay alguien que se lo extraña mucho en este vivac, y es Juan Cruz Yacopini, que lamentablemente tuvo un accidente hace pocos días y no va a estar en la largada de este nuevo Dakar. Juan este Dakar va por vos, a correrlo todos los días por vos", expresó Benavides en un video publicado en sus redes sociales.

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado
Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las situaciones adversas unen a Benavides y Yacopini. En 2024, el motociclista salteño sufrió un accidente que lo obligó a dejar las motos, para subirse a las cuatro ruedas. En esa transición, el mendocino fue una figura clave.

"Fuiste una persona que me abrió las puertas en este nuevo mundo de las cuatro ruedas, me invitaste a Mendoza, me llevaste, me diste tu auto para entrenar y eso no lo hizo nadie conmigo, simplemente vos. Eso habla muy bien del campeón que sos, sé más que nunca que la vas a pelear porque se puede. Soy un ejemplo de que en las situaciones graves, con fe y con fuerza, podemos seguir", alentó Benavides a su colega y amigo.

Otra de las figuras claves y relevantes del rally, Carlos Sainz, también le envió fuerzas a través de un video a días de la largada oficial del Dakar que será el próximo sábado.

Cómo se encuentra Juan Cruz Yacopini

Este martes, el piloto mendocino, de 26 años, fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde hace más de diez días tras sufrir un grave accidente. A pesar del complejo cuadro de salud, los profesionales lograron realizar la operación, cuyo resultado fue satisfactorio.

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica. Según trascendió, los especialistas evaluarán su evolución clínica en las próximas horas, que serán determinantes para conocer su respuesta al procedimiento.

El reconocido piloto argentino sufrió el accidente el pasado 19 de diciembre en el dique El Carrizal, cuando se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de amigos.

