Mirá el resumen: River arrancó con una victoria justa ante Millonarios de Colombia

River Plate comenzó el 2026 con una victoria al imponerse 1-0 ante Millonarios de Colombia en Montevideo, por la Serie Río de la Plata. En el Gran Parque Central, el equipo de Marcelo Gallardo fue superior y encontró el gol del triunfo en el segundo tiempo, gracias a un penal convertido por Gonzalo Montiel.
Un River dominante que encontró la diferencia desde los doce pasos
Durante el primer tiempo, River manejó la pelota y el ritmo del partido, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras. La más nítida fue un remate a quemarropa de Giuliano Galoppo, tras un desborde de Sebastián Driussi, que el arquero Diego Novoa logró desviar con una gran intervención.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar: River controló el juego ante un Millonarios pasivo y con dificultades para generar peligro. A los 22 minutos, Tomás Galván ingresó al área y fue derribado por Alex Moreno, lo que derivó en penal. Montiel se hizo cargo y definió al medio, aprovechando el movimiento previo del arquero para marcar el 1-0.
Otro penal, un atajadon y una expulsión sobre el cierre
River tuvo la chance de ampliar la ventaja a los 36 minutos, cuando el árbitro Esteban Ostojich sancionó un nuevo penal tras una infracción de Sergio Mosquera sobre Lucas Martínez Quarta. Esta vez, Agustín Ruberto ejecutó la pena máxima, pero Novoa respondió con los pies y evitó el segundo.
Sobre el final, a los 41 minutos, el mediocampista Juan Carlos Portillo fue expulsado por derribar a Alex Castro en una ocasión manifiesta de gol, cerrando un partido que ya estaba controlado por el Millonario.
Por su parte, Millonarios, dirigido por Hernán Torres, continúa con dudas en el arranque del año y espera por la aparición del experimentado Radamel Falcao. El conjunto colombiano jugará el miércoles a las 21 frente a Boca Juniors, en La Bombonera, en un partido homenaje a Miguel Ángel Russo.