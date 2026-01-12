12 de enero de 2026
Mirá el resumen: River arrancó con una victoria justa ante Millonarios de Colombia

Con un gol de Gonzalo Montiel, River venció 1-0 a Millonarios en Uruguay y comenzó el año con una victoria en la Serie Río de la Plata. Repasá lo sucedido.

Gonzalo Montiel marcó el gol del triunfo de River ante Millonarios en Montevideo.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate comenzó el 2026 con una victoria al imponerse 1-0 ante Millonarios de Colombia en Montevideo, por la Serie Río de la Plata. En el Gran Parque Central, el equipo de Marcelo Gallardo fue superior y encontró el gol del triunfo en el segundo tiempo, gracias a un penal convertido por Gonzalo Montiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2010530519243739430&partner=&hide_thread=false

Un River dominante que encontró la diferencia desde los doce pasos

Durante el primer tiempo, River manejó la pelota y el ritmo del partido, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras. La más nítida fue un remate a quemarropa de Giuliano Galoppo, tras un desborde de Sebastián Driussi, que el arquero Diego Novoa logró desviar con una gran intervención.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar: River controló el juego ante un Millonarios pasivo y con dificultades para generar peligro. A los 22 minutos, Tomás Galván ingresó al área y fue derribado por Alex Moreno, lo que derivó en penal. Montiel se hizo cargo y definió al medio, aprovechando el movimiento previo del arquero para marcar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2010540942181196127&partner=&hide_thread=false

Otro penal, un atajadon y una expulsión sobre el cierre

River tuvo la chance de ampliar la ventaja a los 36 minutos, cuando el árbitro Esteban Ostojich sancionó un nuevo penal tras una infracción de Sergio Mosquera sobre Lucas Martínez Quarta. Esta vez, Agustín Ruberto ejecutó la pena máxima, pero Novoa respondió con los pies y evitó el segundo.

Sobre el final, a los 41 minutos, el mediocampista Juan Carlos Portillo fue expulsado por derribar a Alex Castro en una ocasión manifiesta de gol, cerrando un partido que ya estaba controlado por el Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010526217586311517&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para River y Millonarios

Con este resultado, River inicia el año con el pie derecho en el torneo amistoso. Su próxima presentación será el sábado a las 22, cuando enfrente a Peñarol en el Campus de Maldonado, en su segunda y última participación en la Serie Río de la Plata.

Por su parte, Millonarios, dirigido por Hernán Torres, continúa con dudas en el arranque del año y espera por la aparición del experimentado Radamel Falcao. El conjunto colombiano jugará el miércoles a las 21 frente a Boca Juniors, en La Bombonera, en un partido homenaje a Miguel Ángel Russo.

