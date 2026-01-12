Mirá el resumen: River arrancó con una victoria justa ante Millonarios de Colombia

River Plate comenzó el 2026 con una victoria al imponerse 1-0 ante Millonarios de Colombia en Montevideo, por la Serie Río de la Plata . En el Gran Parque Central , el equipo de Marcelo Gallardo fue superior y encontró el gol del triunfo en el segundo tiempo, gracias a un penal convertido por Gonzalo Montiel .

Durante el primer tiempo, River manejó la pelota y el ritmo del partido, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras. La más nítida fue un remate a quemarropa de Giuliano Galoppo , tras un desborde de Sebastián Driussi , que el arquero Diego Novoa logró desviar con una gran intervención.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar: River controló el juego ante un Millonarios pasivo y con dificultades para generar peligro. A los 22 minutos , Tomás Galván ingresó al área y fue derribado por Alex Moreno , lo que derivó en penal. Montiel se hizo cargo y definió al medio , aprovechando el movimiento previo del arquero para marcar el 1-0 .

River tuvo la chance de ampliar la ventaja a los 36 minutos , cuando el árbitro Esteban Ostojich sancionó un nuevo penal tras una infracción de Sergio Mosquera sobre Lucas Martínez Quarta . Esta vez, Agustín Ruberto ejecutó la pena máxima, pero Novoa respondió con los pies y evitó el segundo.

Sobre el final, a los 41 minutos, el mediocampista Juan Carlos Portillo fue expulsado por derribar a Alex Castro en una ocasión manifiesta de gol, cerrando un partido que ya estaba controlado por el Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010526217586311517&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL AÑO FUE DE CACHETE MONTIEL!! ¡¡ASÍ SE GRITÓ EL 1-0 ANTE MILLONARIOS EN EL GRAN PARQUE CENTRAL!! pic.twitter.com/8eqW6S7Mus — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026

Lo que viene para River y Millonarios

Con este resultado, River inicia el año con el pie derecho en el torneo amistoso. Su próxima presentación será el sábado a las 22, cuando enfrente a Peñarol en el Campus de Maldonado, en su segunda y última participación en la Serie Río de la Plata.

Por su parte, Millonarios, dirigido por Hernán Torres, continúa con dudas en el arranque del año y espera por la aparición del experimentado Radamel Falcao. El conjunto colombiano jugará el miércoles a las 21 frente a Boca Juniors, en La Bombonera, en un partido homenaje a Miguel Ángel Russo.