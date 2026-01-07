7 de enero de 2026
Sitio Andino
LA VOZ DEL 10

Messi habló y el vino quedó en el centro de la escena: un gesto que alienta al sector vitivinícola

Las palabras de Messi sobre el vino llegan en un momento delicado para la vitivinicultura y vuelven a poner el tema sobre la mesa.

Messi habló y el vino quedó en el centro de la escena: un gesto que alienta al sector vitivinícola.

 Por Soledad Maturano

El vino es una bebida tradicional y típica de la provincia de Mendoza, históricamente asociada a la identidad del mendocino. En las últimas horas, la clásica bebida volvió a estar en boca de todos tras las declaraciones de Lionel Messi, quien contó que lo toma con gaseosa.

Lionel Messi participó de una entrevista distendida en Luzu TV y dejó varias frases que se viralizaron.
"Tomo vino con Sprite": Lionel Messi se mostró sin filtros y contó su ritual preferido fuera de la cancha
La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización
La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización

Las palabras del ídolo argentino llegan en un momento sensible para la vitivinicultura, atravesada por una baja sostenida en el consumo. Por eso, sus dichos funcionan como un gesto de aliento y cierta esperanza para el sector.

“Creo que es totalmente válido, y me parece buenísimo que se viralice una noticia así, porque puede ayudar en este momento crítico que atraviesa el vino, tanto a nivel mundial como en Argentina”, señaló el enólogo Lucas Niven, en diálogo con Sitio Andino.

messi vino beckam
“Para gustos no hay nada escrito”, expresó Messi sobre su particular gusto de tomar vino con sprite.

La crisis del vino, una batalla abierta

Niven manifestó una muy buena recepción sobre los dichos de Messi. “Me gustan todas estas cosas que son disruptivas”, indicó, especialmente en un contexto delicado para la vitivinicultura. “No le encontramos solución al consumo”, reconoció, y mencionó algunas estrategias que se vienen ensayando, como la elaboración de vinos con menor graduación alcohólica o jugos de uva.

Sin embargo, las estrategias por sí solas no alcanzan. Tal como describió el enólogo, que un líder mundial como Messi haga referencia al vino puede resultar clave, sobre todo para acercarse a los más jóvenes, un segmento al que al vino le cuesta más llegar.

El vino como disfrute

En el mismo sentido, Alejandro Vigil consideró que los dichos de Messi fueron uno de los gestos más positivos que recibió la vitivinicultura en los últimos años. “Fue la forma más simple de comunicar algo que venimos diciendo hace tiempo: que el vino se toma como uno quiere”, afirmó.

También subrayó la importancia de sostener un mensaje de moderación y disfrute. “El vino es para disfrutar y tiene una graduación alcohólica mucho menor que otras bebidas, lo que permite un consumo más pausado”, explicó.

Tomar el vino como a cada uno le guste

En la misma línea que el capitán de la selección, Niven expresó una mirada abierta sobre las formas de consumo:

El vino tomalo como te gusta, como quieras. Si es con hielo, con hielo. Si es sodeado, sodeado. Y si es un tinto de verano con gaseosa o una sangría, que sea así. El vino tomalo como te gusta, como quieras. Si es con hielo, con hielo. Si es sodeado, sodeado. Y si es un tinto de verano con gaseosa o una sangría, que sea así.

