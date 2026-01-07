"Tomo vino con Sprite": Lionel Messi se mostró sin filtros y contó su ritual preferido fuera de la cancha

Lionel Messi volvió a mostrarse auténtico y sin cassette en una entrevista distendida con Luzu TV, donde, además de hablar de su familia y su personalidad, dejó una confesión que rápidamente se viralizó: su particular forma de tomar vino.
Lionel Messi volvió a mostrarse auténtico y sin cassette en una entrevista distendida con Luzu TV, donde, además de hablar de su familia y su personalidad, dejó una confesión que rápidamente se viralizó: su particular forma de tomar vino.
Desde Miami, en el inicio de la temporada de verano del programa Nadie Dice Nada, Nicolás Occhiato y Diego Leuco charlaron mano a mano con el capitán de la selección argentina, quien se permitió un repaso íntimo por su día a día lejos de las canchas.
Entre risas y anécdotas, Messi sorprendió al contar cómo disfruta una de sus bebidas favoritas:“Me gusta el vino, tomo así vino… si no es la misma de siempre: vino con Sprite para que pegue rápido y pase bien”, lanzó el rosarino, fiel a su estilo simple y directo.
Lejos de cualquier sofisticación, el campeón del mundo explicó el motivo de su elección: “Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”, agregó, en referencia al clima de Miami y a una costumbre bien argentina que muchos replican en reuniones informales.
La charla dejó en evidencia a un Messi alejado del estereotipo del astro distante. Habló de su familia, de la convivencia con Antonela Roccuzzo y sus hijos, y también de su personalidad fuera del fútbol.
“Soy más raro que la mie*, me gusta mucho estar solo”**, confesó, al explicar que, entre el ruido de la casa y la rutina familiar, también necesita sus momentos de tranquilidad.
Esa simpleza, la misma que se refleja en su manera de disfrutar un vino, fue uno de los rasgos que más destacaron los seguidores del programa.
En un clima relajado, Messi se permitió mostrarse tal cual es: ordenado, estructurado, poco demostrativo, pero detallista. Y, como quedó claro, sin vueltas incluso para elegir cómo tomar vino.