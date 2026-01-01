Lionel Messi integra el XI ideal de América 2025 junto a otros cuatro argentinos: mirá el equipo

Lionel Messi volvió a ser reconocido a nivel continental en la votación organizada por el diario El País.

Lionel Messi y otros cuatro futbolistas argentinos fueron incluidos en el XI ideal de América 2025 , una formación que reflejó el marcado dominio del fútbol brasileño y, especialmente, de Flamengo . El reconocimiento fue otorgado por el diario uruguayo El País , en una votación que reunió a periodistas de todo el continente.

Luego de consagrar a Giorgian de Arrascaeta como Rey de América , el medio organizador dio a conocer el once más destacado del año, integrado por cinco argentinos , dos brasileños , dos uruguayos , un chileno y un paraguayo .

El arquero Agustín Rossi , figura de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores , fue el argentino más votado , con 181 sufragios . También fueron incluidos el mediocampista Santiago Sosa (Racing), los delanteros José Manuel López (Palmeiras), Adrián “Maravilla” Martínez (Racing) y Lionel Messi, actual jugador de Inter Miami.

La defensa quedó conformada por los brasileños Danilo y Léo Pereira (ambos de Flamengo), el paraguayo Gustavo Gómez (Palmeiras) y el uruguayo Guillermo Varela , también del conjunto carioca. En el mediocampo, además de Sosa, fue elegido el chileno Erick Pulgar , otra de las piezas clave del Flamengo campeón .

En total, ocho de los once futbolistas del equipo ideal actúan en el Brasileirao, de los cuales seis pertenecen a Flamengo, mientras que los otros dos militan en Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores y segundo en la liga brasileña.

En la previa a la publicación del XI ideal, De Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América, con el 62,8% de los votos, superando a Messi (14,8%) y a Adrián Martínez (5%).

Por su parte, Filipe Luís fue distinguido como el mejor entrenador del continente, por encima de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y Gustavo Costas, técnico de Racing.

La votación donde ganó el fútbol

La votación contó con la participación de 264 periodistas de América y Estados Unidos, entre ellos 45 uruguayos, 33 argentinos y 33 brasileños, además de representantes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.