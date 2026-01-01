1 de enero de 2026
Lionel Messi integra el XI ideal de América 2025 junto a otros cuatro argentinos: mirá el equipo

El argentino Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en el 11 ideal de América. Repasá los nombres de todos los cracka del fútbol.

Lionel Messi volvió a ser reconocido a nivel continental en la votación organizada por el diario El País.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi y otros cuatro futbolistas argentinos fueron incluidos en el XI ideal de América 2025, una formación que reflejó el marcado dominio del fútbol brasileño y, especialmente, de Flamengo. El reconocimiento fue otorgado por el diario uruguayo El País, en una votación que reunió a periodistas de todo el continente.

Los cinco argentinos que integran el equipo de fútbol ideal

Luego de consagrar a Giorgian de Arrascaeta como Rey de América, el medio organizador dio a conocer el once más destacado del año, integrado por cinco argentinos, dos brasileños, dos uruguayos, un chileno y un paraguayo.

El arquero Agustín Rossi, figura de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, fue el argentino más votado, con 181 sufragios. También fueron incluidos el mediocampista Santiago Sosa (Racing), los delanteros José Manuel López (Palmeiras), Adrián “Maravilla” Martínez (Racing) y Lionel Messi, actual jugador de Inter Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamLeoM/status/2006564158523977752&partner=&hide_thread=false

Predominio brasileño y peso de Flamengo en el once

La defensa quedó conformada por los brasileños Danilo y Léo Pereira (ambos de Flamengo), el paraguayo Gustavo Gómez (Palmeiras) y el uruguayo Guillermo Varela, también del conjunto carioca. En el mediocampo, además de Sosa, fue elegido el chileno Erick Pulgar, otra de las piezas clave del Flamengo campeón.

En total, ocho de los once futbolistas del equipo ideal actúan en el Brasileirao, de los cuales seis pertenecen a Flamengo, mientras que los otros dos militan en Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores y segundo en la liga brasileña.

image

En la previa a la publicación del XI ideal, De Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América, con el 62,8% de los votos, superando a Messi (14,8%) y a Adrián Martínez (5%).

Por su parte, Filipe Luís fue distinguido como el mejor entrenador del continente, por encima de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y Gustavo Costas, técnico de Racing.

La votación donde ganó el fútbol

La votación contó con la participación de 264 periodistas de América y Estados Unidos, entre ellos 45 uruguayos, 33 argentinos y 33 brasileños, además de representantes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

