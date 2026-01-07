7 de enero de 2026
¿Un sacrilegio o el secreto del Diez? Mirá el carísimo vino que Lionel Messi toma con Sprite

 Por Analía Martín

Lionel Messi siempre es noticia, ya sea por sus hazañas deportivas o por sus declaraciones. En esta oportunidad, el capitán argentino sorprendió al confirmar su bebida predilecta para las celebraciones: el vino con Sprite. Aunque parezca una mezcla muy sencilla y popular, el "Diez" utiliza una etiqueta de altísima gama para disfrutar de su esperado "permitido" en familia.

Un vino de élite para una mezcla bien argentina

El vino que Messi elige para preparar su "champagne cordobés" es elaborado por la bodega italo-suiza MM Winemaker. Esta casa cuenta con más de 500 premios internacionales y produce las uvas en la región de Puglia, al sur de Italia. El Syrah se caracteriza por sus aromas a frutos negros maduros y un toque mineral muy sofisticado.

A pesar de ser un producto diseñado para maridar con carnes asadas o quesos estacionados, Lionel prefiere darle su toque personal. "Siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique", expresó el futbolista. Esta filosofía se traduce en una botella que combina la elegancia europea con el gusto popular que tanto lo caracteriza.

¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar el vino de Lionel Messi?

Para quienes quieran incursionar en los placeres Lionel Messi, deben saber que el acceso a esta etiqueta es exclusivo. La botella tiene un valor de 60,32 euros más IVA en el mercado internacional. Al tipo de cambio actual en Argentina (hoy 7 de enero del 2026), el precio por unidad ronda los 103.700 pesos, sin sumar los impuestos por compras al exterior.

Actualmente, la colección no se encuentra en las góndolas de los supermercados ni en vinotecas locales. El producto está disponible únicamente a través de la tienda online oficial de la bodega MM Winemaker.

Esta elección de Messi demuestra que, a pesar de su fama mundial, prefiere la simpleza de los momentos en familia. El vino con “soda de lima-limón” es un clásico de las mesas argentinas que él ha llevado a otro nivel.

