Se acabó el amor

"Ella me autorizó": Maxi López confirmó que Wanda Nara se separó de Martín Migueles

Maxi López confirmó en OLGA la ruptura de Wanda Nara. Yanina Latorre dio detalles explosivos: habría una tercera en discordia muy conocida del medio.

Cuando parecía que la vida sentimental de la mediática había encontrado cierta calma, una nueva bomba explotó este jueves. Wanda Nara terminó su relación con el empresario Martín Migueles. Como no podía ser de otra manera, la separación no está exenta de escándalos, rumores de infidelidad y versiones cruzadas que ya inundan las redes sociales.

Si bien la encargada de dar la primicia fue Yanina Latorre en LAM, quien aseguró que la ruptura no fue en buenos términos, fue Maxi López quien lo confirmó oficialmente. La revelación se produjo en vivo, durante la emisión de Sería Increíble (Olga), “yo estaba almorzando en Telefe, cuando veo mensajes de reproches en mi celular de WN”, contó Maxi. El exjugador de fútbol dijo que se acercó a la conductora para conocer los motivos de su malhumor y en ese momento la empresaria le habría dicho que “no digas más esto porque no estoy más”, en referencia a su relación con Martín Migueles.

La tercera en discordia y el "hijo oculto"

Según la panelista de LAM Yanina Latorre, Wanda habría descubierto situaciones que no pudo perdonar, poniendo punto final a un romance que, aunque breve, había sido muy intenso y mediático. Latorre contó que habría una tercera persona involucrada: nada menos que Claudia Ciardone. Pero el drama no termina ahí.

Al parecer, existieron encuentros entre Migueles y Ciardone mientras él estaba en pareja con la conductora. Y como si fuera poco, Wanda se habría enterado de que Martín Migueles tendría un hijo no reconocido. Éste habría sido el dato que apresuró la separación porque, según cuentan quienes conocen a Wanda, ella siempre prioriza la transparencia en temas familiares.

image
La reacción de Wanda Nara

Hasta el momento, la empresaria no expresó ningún comentario al respecto. En sus historias de Instagram sale luciendo diferentes trajes de baño y sus look en MasterChef Celebrity. Por su parte, Migueles también optó por el silencio, pero en el mundo de Wanda, esto recién es el primer capítulo de una nueva novela.

