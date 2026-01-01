El vino argentino cierra un 2025 complejo en exportaciones y afronta nuevos desafíos para 2026.

Las exportaciones del vino nacional atraviesan uno de sus momentos más complejos de la última década. Los últimos datos oficiales muestran que 2025 cierra con bajos niveles de ventas externas, en un contexto marcado por cambios en el consumo global , mayor competencia internacional y dificultades internas que siguen condicionando al sector.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones totales de vino argentino —incluyendo vinos y mostos— alcanzaron un valor FOB cercano a los US$726 millones . Se trata de una cifra que deja al sector en riesgo de cerrar el 2025 por debajo del piso registrado en 2023, cuando las ventas externas totalizaron US$809 millones, el nivel más bajo de la última década.

Si la tendencia observada durante los primeros once meses se mantiene en diciembre, 2025 se ubicará entre los peores años en términos de ingreso de divisas por exportaciones vitivinícolas. El retroceso no solo se refleja en el valor exportado, sino también en los volúmenes despachados.

Los informes del INV muestran que el volumen total exportado cayó alrededor del 7,1% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Las bajas fueron más pronunciadas en segmentos clave como el vino tinto y el vino a granel , dos categorías que aportan una parte relevante del volumen total.

El vino fraccionado, principal generador de valor FOB, también registró retrocesos en volumen, lo que impactó directamente en el ingreso de divisas. Según los datos oficiales, este segmento acumuló exportaciones por US$604,7 millones en once meses, mientras que los mostos sumaron unos US$122 millones. En conjunto, ambos rubros explican el total de US$726 millones exportados hasta noviembre.

Pese al panorama general negativo, algunos segmentos mostraron comportamientos distintos. El más destacado fue el vino blanco, que exhibió un leve crecimiento en volumen exportado frente a 2024.

Según Ámbito Financiero, este desempeño responde a cambios en los hábitos de consumo, con una mayor preferencia por vinos más livianos y fáciles de beber. Si bien el impacto en el total aún es limitado, el dato sugiere que existen nichos de demanda activos, especialmente en mercados donde el consumidor busca productos con perfiles más frescos y versátiles.

La baja en las exportaciones de vino argentino durante 2025 se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales.

Por un lado, la menor cantidad exportada, en especial en categorías de mayor valor agregado, redujo el ingreso de dólares. Aunque hubo subas puntuales en algunos meses y segmentos, el saldo general fue negativo.

A esto se sumaron cambios en la demanda global. En mercados fundamentales como Europa se observó una desaceleración del consumo, mientras que en países con tradición vitivinícola creció la preferencia por vinos locales o por etiquetas premium con denominaciones consolidadas, lo que aumentó la presión competitiva.

La competencia internacional también jugó un rol central. Países como Chile, España e Italia reforzaron su presencia con precios más competitivos y acuerdos comerciales favorables, lo que afectó especialmente al vino argentino en segmentos de mayor volumen, como el granel.

En el plano interno, la volatilidad cambiaria, la inflación y los costos logísticos complicaron la estructura de precios. Según analistas, esta combinación redujo la capacidad de los exportadores para sostener márgenes y ofrecer valores atractivos en el exterior.

Frente a este escenario, el sector busca revertir la tendencia con una estrategia más activa de promoción internacional. A través de Wines of Argentina (WofA), durante 2025 se lanzó la campaña global “The Wine for Now”, orientada a reposicionar al vino argentino en el mundo y conectar con nuevos perfiles de consumidores.

El plan pone el foco tanto en mercados tradicionales como en destinos con potencial de crecimiento. Brasil volvió a ocupar un lugar central, con acciones destinadas a fortalecer la presencia en segmentos de mayor valor. En Europa, países como Suecia, Suiza, Noruega, Islandia e Irlanda aparecen como puntos estratégicos para vinos premium y de nicho.

Si bien estos mercados aún no compensan la caída en volumen global, representan una oportunidad de mediano plazo para mejorar el posicionamiento y el valor promedio de exportación.

“Los próximos años nos exigirán seguir fortaleciendo esta capacidad de adaptación”, señaló Claudia Piedrahita, vicepresidenta de WofA, al destacar que el desafío para 2026 será consolidar marca, diversificar destinos y recuperar competitividad en un escenario internacional cada vez más exigente.