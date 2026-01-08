Video: Martín Demichelis y sus hijos debieron ser rescatados de urgencia en Punta del Este

Un momento de extrema tensión interrumpió el descanso de Martín Demichelis en Uruguay . El exentrenador y sus hijos debieron ser rescatados de urgencia tras quedar atrapados por la corriente en una zona no habilitada de Punta del Este . El video del incidente se viralizó rápidamente, mostrando la angustia vivida hasta la llegada de los guardavidas.

El incidente, que recién trascendió hoy gracias a un video difundido en el programa "A la Tarde", ocurrió en la exclusiva zona de José Ignacio. Si bien el desenlace fue afortunado y no hubo que lamentar heridos, la situación generó una enorme preocupación entre los testigos en las playas de Punta del Este .

Según se pudo reconstruir, el hecho sucedió en la playa conocida como Laguna Escondida , una zona de mar abierto famosa por su oleaje traicionero. En ese momento, Martín Demichelis se encontraba en el agua junto a su hijo Bastian y su sobrina Camila cuando la marea comenzó a arrastrarlos mar adentro, impidiéndoles hacer pie o regresar a la orilla por sus propios medios.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores gracias a que dos guardavidas, que se encontraban fuera de servicio. Al notar la emergencia se lanzaron al agua para socorrerlos, logrando sacarlos a todos sanos y salvos.

Una zona prohibida para bañistas

Lo que agrava el episodio es que el lugar donde se bañaba la familia está señalizado como peligroso. Laguna Escondida no es una playa habilitada para el baño recreativo justamente por la ausencia de puestos de control y la fuerza del mar.

Este susto se suma a una temporada agitada para el DT, quien días atrás ya había sido noticia por una supuesta discusión pública con su pareja. Por suerte, este episodio quedó solo en una anécdota de verano gracias al rápido accionar de los rescatistas, aunque sirve como recordatorio vital de respetar las señales de prohibición en la costa, incluso para deportistas entrenados.