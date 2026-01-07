7 de enero de 2026
Tormentas en el Sur

"Si no fuera por los aviones, no existiríamos más": productores destacan la lucha antigranizo tras el granizo en San Rafael

Tras la tormenta que afectó Real del Padre y Jaime Prats, un productor aseguró que la intervención aérea permitió mitigar el impacto de las celdas graniceras más intensas.

Los aviones de la lucha atacaron tres celdas graniceras en la jornada del martes.

En ese contexto, Guillermo Cano, productor de Real del Padre, aseguró que la intervención de los aviones fue clave para evitar consecuencias aún más graves. En diálogo con Canal 7, sostuvo que sin el sistema de lucha antigranizo, los daños hubieran sido catastróficos para toda la zona.

Hace tres días que vienen trabajando los aviones y, si no fuera por ellos, la zona Sur ya no existiría más”, afirmó Cano, al describir la magnitud de las tormentas que se registraron en los últimos días. Según explicó, se trató de celdas graniceras muy grandes, de gran altura y mucha intensidad, que fueron atacadas antes de ingresar a las áreas cultivadas.

Real del Padre - Granizo (1)
Una fuerte tormenta de granizo afect&oacute; el martes a varios distritos de San Rafael. La lucha antigranizo fue clave para mitigarla.

El productor detalló que durante la jornada del martes había tres núcleos de tormenta activos y dos aviones combatiéndolos en simultáneo. “Un núcleo estuvo por Villa Atuel y los otros dos entraron por la zona de Jaime Prats”, precisó, al tiempo que remarcó que en el casco urbano los daños llegaron en algunos casos al 100%.

Cano recordó además que se trata del segundo año consecutivo en que una granizada afecta al distrito el mismo día, lo que profundiza el impacto sobre los productores. “El año pasado, también el 6 de enero, arrasó todo el pueblo. Fue algo histórico, con pérdidas enormes porque la planta quedó dañada”, señaló.

En ese marco, volvió a subrayar el rol del sistema de mitigación: “Los aviones empezaron a trabajar antes de que la tormenta entrara en la zona cultivada y lograron achicar el granizo hasta que fue disminuyendo”. Y agregó: “Si no se ataca con mucha anticipación, es imposible frenar tormentas de esta magnitud”.

aviones lucha antigranizo nuevos, Weather Modification 01.jpeg
Los aviones de la lucha antigranizo actuaron durante toda la jornada del martes en el Sur provincial.

Tras el granizo, el Gobierno de Mendoza resarcirá a productores

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), y a raíz de los daños ocasionados por la tormenta, anunciaron una apertura de denuncias para que los productores afectados puedan acceder a una compensación económica. Los daños podrán notificarse entre el 6 y el 20 de enero.

Además, informaron que el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

El impacto de la tormenta en el pueblo y la asistencia a los vecinos

El daño provocado por el granizo también se sintió con fuerza en el entramado social del distrito. En diálogo con Noticiero Andino, la reina distrital de la Vendimia de Real del Padre, Lourdes Fenoy, describió la angustia que se vive en la comunidad tras un nuevo evento extremo.

Otra vez nos tocó el 6 de enero, una fecha que ya nos queda grabada en la memoria”, expresó, al relatar que la tormenta duró apenas unos 12 o 13 minutos, pero fue suficiente para llevarse años de trabajo y esfuerzo.

Embed - REAL DEL PADRE: LA ANGUSTIA DE LA REINA DISTRITAL

Fenoy explicó que la delegación distrital se encuentra asistiendo a los vecinos afectados, tanto por daños en viviendas como por pérdidas productivas. “Hay gente con inundaciones en sus casas y producciones que se han perdido, por eso estamos recibiendo a todos los que necesiten ayuda”, indicó.

Según detalló, las zonas más afectadas fueron desde el ingreso al distrito hacia el casco urbano, mientras que otros sectores registraron un impacto menor. “Fue menos violento que el año pasado, pero igualmente muy doloroso, sobre todo pensando en las familias que dependen de la producción local”, concluyó.

