Tiene medidas pendientes con la Justicia

Detuvieron en Ciudad a un hombre acusado de abuso sexual tras el pedido de auxilio de una joven

Ocurrió en Pedro Molina y Patricias Mendocinas cuando la víctima descendió de un colectivo. El sospechoso fue aprehendido en Plaza España.

El sospechoso fue aprehendido en Plaza España

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

Un hombre de 36 años, identificado como E.J.P., fue detenido en la Ciudad de Mendoza, acusado de haber cometido un presunto abuso sexual contra una joven de 19 años, quien logró pedir auxilio minutos después del hecho.

El episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 21.40, cuando la víctima descendió de un colectivo en la intersección de Pedro Molina y Patricias Mendocinas. En ese momento, fue interceptada por el sospechoso, quien habría cometido el abuso.

La detención del hombre en Plaza España

Tras el suceso, la joven se dirigió de inmediato hacia personal de Tránsito y Preventores municipales, a quienes relató lo ocurrido y brindó características físicas del agresor.

Protesta de taxitas contra UBER, preventores ciudad - 352897
Tras el suceso, la joven se dirigió de inmediato hacia personal de Tránsito y Preventores municipales

Con esa información, y luego de revisar las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar al sujeto, quien se encontraba en el interior de Plaza España. Minutos más tarde, efectivos policiales procedieron a su aprehensión.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente y fue trasladado a Es.Tra.Da., el establecimiento transitorio del Ministerio Público Fiscal, ubicado frente al penal San Felipe, en Capital.

Antecedentes que complican al detenido

Según información oficial, el acusado registra una causa del 08 de junio de 2025 por averiguación de robo simple, amenazas simples y agresión con arma, delitos que se encuentran en concurso real y en contexto de violencia de género.

Además, figura una causa anterior del 30 de mayo de 2018 por averiguación de amenazas coactivas, en la cual fue sobreseído.

