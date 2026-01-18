Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 18 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , apuestas frescas y títulos pensados para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para maratonear durante el fin de semana . Hay opciones para todos los gustos y estados de ánimo: thrillers intensos, dramas crudos, comedias románticas y acción sin pausa , perfectas para un buen plan de sofá .

Simon aparenta llevar una vida perfecta como padre de familia, pero todo se derrumba cuando su hija adolescente, Paige, desaparece sin dejar rastro. Al encontrarla drogada y vulnerable en un parque, comienza una desesperada carrera por rescatarla. Esa búsqueda lo empuja a un submundo peligroso y lleno de secretos que amenazan con destruir todo lo que creía conocer sobre su familia.

Kang Chang-woong es un funcionario común, atrapado en la rutina y con un único sueño: poder comprarse su propia casa. Su vida da un giro inesperado cuando despierta con un poder sobrenatural que decide usar para hacer el bien. Sin embargo, pronto descubre que no está solo: alguien quiere robarle ese don y, además, cada vez que lo utiliza, su dinero comienza a desaparecer misteriosamente.

Es uno de los grandes estrenos que marcó los primeros días de enero.

Amor de oficina (Comedia romántica)

Una empleada aplicada y el carismático hijo del dueño de una empresa de ropa interior compiten por el puesto de CEO. La rivalidad profesional es intensa, pero se complica aún más cuando entre ambos surge una atracción imposible de disimular. Entre reuniones, estrategias y enredos laborales, la línea entre el trabajo y el amor se vuelve cada vez más difusa.

En el barro (Drama)

Durante el traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys “La Borges” Guerra y otras mujeres sin experiencia carcelaria sufren un violento ataque. El vehículo cae al río y solo cinco logran sobrevivir. Cubiertas de barro y marcadas por la adversidad, deberán adaptarse a un sistema hostil y a las reglas de las tribus internas del penal. Con el tiempo, forjarán una identidad propia y darán origen a una temida banda conocida como Las Embarradas.

En el barro La temporada 2 de 'En el barro' se lanzará en febrero. Foto: Archivo

NOS4A2 (Terror)

Victoria “Vic” McQueen descubre que tiene la habilidad de abrir portales sobrenaturales que la conducen a objetos perdidos. En ese mundo oculto conoce a otros viajeros, algunos benevolentes y otros completamente corrompidos. El más peligroso es Charlie Manx, un ser inmortal que se alimenta de las almas de niños para conservar la vida eterna, convirtiéndose en el mayor enemigo de Vic.

Qué películas ver hoy en Netflix

La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Documental)

Dirigido por Skye Borgman, este documental reconstruye el caso de Jodi Hildebrandt, terapeuta y coach familiar vinculada a la comunidad mormona de Utah, y su relación con Ruby Franke, famosa influencer de crianza detrás del canal 8 Passengers. Lo que comenzó como una colaboración profesional terminó revelando un entramado de control psicológico, aislamiento y graves abusos contra los hijos de Franke.

John Wick (Acción)

En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, se ve obligado a volver al mundo criminal tras sufrir una pérdida devastadora. Su sed de venganza desata una guerra personal contra las mafias que le arrebataron todo, en una historia cargada de acción estilizada y combates implacables.

John Wick John Wick, una película de venganza y acción desenfrenada. Foto: web

Pequeñas grandes amigas (Comedia)

Molly Gunn, una joven socialité acostumbrada al lujo, pierde de golpe a su padre y toda su fortuna. Sin opciones, acepta un trabajo como niñera de una niña de 8 años cuyos padres viven ausentes. Entre choques de personalidad y aprendizajes mutuos, ambas descubrirán una amistad inesperada que cambiará sus vidas.

Caramelo (Drama)

Pedro es un joven chef con grandes sueños profesionales, hasta que recibe un diagnóstico médico que altera por completo su futuro. En medio de la incertidumbre y el miedo, la aparición de Caramelo, un perro callejero, le devuelve las ganas de vivir. Juntos, iniciarán un camino de transformación, esperanza y segundas oportunidades.

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

¿Cómo se traduce este amor? (Comedia romántica)

Ju Ho-jin es contratado como intérprete personal de la famosa actriz Cha Mu-hee durante un programa de televisión que recorre países como Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia. Aunque ambos tienen visiones opuestas sobre el amor, el viaje compartido da lugar a discusiones, malentendidos y una conexión inesperada que crece con cada conversación.