Llegó el día: HBO Max estrenó la épica precuela de 'Juego de Tronos'

Tras el cierre apresurado de 'Game of Thrones', muchos fanáticos quedaron con ganas de volver a Poniente. HBO Max recogió ese deseo y lo transforma en aventura con 'El Caballero de los Siete Reinos', su nueva precuela recién estrenada, una serie que apuesta por el honor, los viajes y los personajes humanos antes que por las grandes batallas.
HBO Max: de qué trata 'El Caballero de los Siete Reinos'
La historia se sitúa 90 años antes de los eventos de Juego de Tronos, en una época en la que los Targaryen aún gobiernan el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón sigue vivo. La trama sigue a Ser Duncan el Alto, un joven caballero tan noble como ingenuo, y a su diminuto escudero Egg, dos viajeros improbables que recorren los Siete Reinos enfrentándose a peligros, intrigas y decisiones que marcarán el destino del reino.
Lejos de las grandes guerras, la serie se centra en el honor, la lealtad y las consecuencias de pertenecer, o no, a la nobleza, recuperando el espíritu clásico de la saga creada por George R. R. Martin.
¿Cómo será el estreno de los capítulos en Argentina?
La primera temporada se desarrollará en seis episodios de unos 30 a 40 minutos y se estrenará de manera semanal en Max.
En Argentina, el primer capítulo se estrenó a las 00:00 del lunes 19 de enero, al mismo tiempo que en el resto del mundo. A partir de allí, los nuevos episodios llegan cada semana y en ese mismo horario:
Episodio 1: 18 de enero
Episodio 2:25 de enero
Episodio 3:1 de febrero
Episodio 4: 8 de febrero
Episodio 5:15 de febrero
Episodio 6 (final):22 de febrero
¿Habrá segunda temporada?
HBO Max confirmó una segunda temporada de 'El Caballero de los Siete Reinos', que adaptará los relatos La Espada Leal y El Caballero Misterioso. De esta forma, las aventuras de Dunk y Egg continuarán expandiendo el costado más humano y cercano del universo de Poniente, mientras otras series como 'House of the Dragon', pronto a estrenar su temporada 3, siguen desarrollando los grandes conflictos de la saga.
Quién es quién en la serie
Peter Claffey: Ser Duncan "Dunk" el Alto
Dexter Sol Ansell: Egg
Daniel Ings: Ser Lyonel Baratheon
Bertie Carvel: Baelor Targaryen
Danny Webb: Ser Arlan de Pennytree
Sam Spruell: Maekar Targaryen
Shaun Thomas: Raymun Fossoway
Finn Bennett: Aerion Targaryen
Edward Ashley: Ser Steffon Fossoway
Tanzyn Crawford: Tanselle
Henry Ashton: Daeron Targaryen
Youssef Kerkour: Steely Pate
Tom Vaughan-Lawlor: Plummer
Daniel Monks: Ser Manfred Dondarrion.
Tráiler de 'El Caballero de los Siete Reinos'
Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max