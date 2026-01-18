Llegó el día: HBO Max estrenó la épica precuela de Juego de Tronos

Tras el cierre apresurado de ' Game of Thrones ', muchos fanáticos quedaron con ganas de volver a Poniente. HBO Max recogió ese deseo y lo transforma en aventura con ' El Caballero de los Siete Reinos ', su nueva precuela recién estrenada, una serie que apuesta por el honor, los viajes y los personajes humanos antes que por las grandes batallas.

La historia se sitúa 90 años antes de los eventos de Juego de Tronos , en una época en la que los Targaryen aún gobiernan el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón sigue vivo . La trama sigue a Ser Duncan el Alto , un joven caballero tan noble como ingenuo, y a su diminuto escudero Egg , dos viajeros improbables que recorren los Siete Reinos enfrentándose a peligros, intrigas y decisiones que marcarán el destino del reino.

Será una serie de 6 capítulos y una segunda temporada confirmada.

HBO Max - El caballero de los 7 reinos

Lejos de las grandes guerras , la serie se centra en el honor, la lealtad y las consecuencias de pertenecer , o no, a la nobleza , recuperando el espíritu clásico de la saga creada por George R. R. Martin .

La primera temporada se desarrollará en seis episodios de unos 30 a 40 minutos y se estrenará de manera semanal en Max .

En Argentina, el primer capítulo se estrenó a las 00:00 del lunes 19 de enero, al mismo tiempo que en el resto del mundo. A partir de allí, los nuevos episodios llegan cada semana y en ese mismo horario:

Episodio 1: 18 de enero

18 de enero Episodio 2: 25 de enero

25 de enero Episodio 3: 1 de febrero

1 de febrero Episodio 4: 8 de febrero

8 de febrero Episodio 5: 15 de febrero

15 de febrero Episodio 6 (final): 22 de febrero

¿Habrá segunda temporada?

HBO Max confirmó una segunda temporada de 'El Caballero de los Siete Reinos', que adaptará los relatos La Espada Leal y El Caballero Misterioso. De esta forma, las aventuras de Dunk y Egg continuarán expandiendo el costado más humano y cercano del universo de Poniente, mientras otras series como 'House of the Dragon', pronto a estrenar su temporada 3, siguen desarrollando los grandes conflictos de la saga.

Promete una historia alegre, pero oculta una trama oscura.

Quién es quién en la serie

Peter Claffey: Ser Duncan "Dunk" el Alto

Ser Duncan "Dunk" el Alto Dexter Sol Ansell: Egg

Egg Daniel Ings: Ser Lyonel Baratheon

Ser Lyonel Baratheon Bertie Carvel: Baelor Targaryen

Baelor Targaryen Danny Webb: Ser Arlan de Pennytree

Ser Arlan de Pennytree Sam Spruell: Maekar Targaryen

Maekar Targaryen Shaun Thomas: Raymun Fossoway

Raymun Fossoway Finn Bennett: Aerion Targaryen

Aerion Targaryen Edward Ashley: Ser Steffon Fossoway

Ser Steffon Fossoway Tanzyn Crawford: Tanselle

Tanselle Henry Ashton: Daeron Targaryen

Daeron Targaryen Youssef Kerkour: Steely Pate

Steely Pate Tom Vaughan-Lawlor: Plummer

Plummer Daniel Monks: Ser Manfred Dondarrion.

Tráiler de 'El Caballero de los Siete Reinos'