15 de enero de 2026
{}
Netflix va por todo con una serie de tres episodios: ¿Agatha Christie tendrá más temporadas?

Misterio, intriga y secretos atraviesan la nueva apuesta de Netflix, que ya estrenó todos sus episodios basados en el emblemático libro policial y adelantó cómo podría continuar el proyecto.

Aunque todavía es temprano para confirmaciones oficiales, ya existen algunas claves que permiten anticipar cuál podría ser el futuro de la serie en la plataforma, ya sea con una eventual continuidad o con nuevas adaptaciones de la reconocida escritora.

Netflix: de qué trata 'Agatha Christie: Las siete esferas'

La primera temporada traslada la acción a la Inglaterra aristocrática de 1925, dentro de la imponente finca Chimneys, donde una fiesta de la alta sociedad se convierte en el escenario de un crimen inesperado. El disparador es una broma aparentemente inofensiva: ocho relojes despertadores programados para sonar a las 6.30 de la mañana. Sin embargo, lo que comienza como un juego termina de forma trágica y desata una compleja investigación.

Agatha Christie estrenó de forma simultánea sus 3 capítulos hoy,15 de enero.

Agatha Christie estrenó de forma simultánea sus 3 capítulos hoy,15 de enero.

En el centro de la historia aparece Lady Eileen “Bundle” Brent, quien de manera inesperada se convierte en una figura clave para desentrañar el misterio. A medida que avanza la trama, salen a la luz secretos de la élite británica y una red de asesinatos vinculada a una organización clandestina conocida como “Las Siete Esferas”. El relato también recupera personajes clásicos del universo de Agatha Christie, como el superintendente Battle, reconocido por los lectores de la autora.

Cuál será el futuro de Agatha Christie en Netflix

En cuanto al futuro de 'Agatha Christie: Las siete esferas', esta fue estrenada como una serie limitada, por lo que no tendrá una segunda temporada. Sus tres episodios adaptan de forma completa la novela El misterio de las siete esferas (1929), con una historia autoconclusiva que se resuelve sin dejar cabos sueltos.

De todos modos, el proyecto abre la puerta a nuevas adaptaciones. Si la recepción del público acompaña, Netflix podría avanzar con otras historias de Agatha Christie bajo un formato de antología, manteniendo al mismo equipo creativo, encabezado por el guionista Chris Chibnall, pero con nuevos casos y personajes. Por ahora, el estreno funciona como un homenaje puntual a la obra de la autora, en sintonía con otras producciones recientes impulsadas por la BBC y BritBox.

Quiénes integran el reparto protagónico

  • Mia McKenna-Bruce: Lady Eileen "Bundle" Brent
  • Martin Freeman: Battle
  • Helena Bonham Carter: Lady Caterham
  • Edward Bluemel: Jimmy Thesiger
  • Corey Mylchreest: Gerry Wade
  • Nabhaan Rizwan: Ronnie Devereux
  • Nyasha Hatendi: Dr. Cyril Matip
  • Guy Siner: Tredwell

Tráiler de 'Agatha Christie: Las siete esferas'

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix

