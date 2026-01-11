Agenda Netflix: los estrenos del 12 al 16 de enero

Netflix renueva su programación a mitad de mes con una nueva tanda de estrenos . Entre el 12 y el 16 de diciembre la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, comedias divertidas y romances , así llegan los estrenos del 12 al 16 de enero :

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 (Documental)

Dirigido por Martina Radwan, el especial ofrece un acceso exclusivo al detrás de escena y al trabajo artesanal realizado durante años para dar forma a la temporada final de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer.

Stranger Things

14 de enero:

Taskaree: La red del contrabando (Thriller)

Un agente de aduanas y su equipo se enfrentan a un contrabandista que lidera una poderosa organización criminal, mientras una serie de imprevistos pone en riesgo toda la operación.

15 de enero:

Agatha Christie: Las Siete Esferas (Thriller)

Ambientada en la Inglaterra de 1925, una broma durante una fiesta de alta sociedad termina en tragedia y da inicio a una compleja investigación encabezada por Lady Eileen “Bundle” Brent.

El amor a través de un prisma (Animación)

En el Londres de comienzos del siglo XIX, una estudiante japonesa de arte cruza su camino con un joven aristócrata talentoso, dando lugar a una historia sensible y visualmente cuidada.

La familia Upshaw (Comedia)

La serie estrenada en 2021 llega a su séptima y última temporada, continuando el retrato de una familia afroamericana de clase trabajadora de Indiana que intenta salir adelante entre conflictos cotidianos y humor.

Amar, perder (Romance)

Un amor imposible enfrenta a dos familias cuando una mujer que lucha por salvar el restaurante familiar se enamora del heredero de un cobrador de deudas.

16 de enero:

El botín (Crímen)

La lealtad de un grupo de policías de Miami se pone a prueba tras el hallazgo de millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado, mientras crecen las sospechas internas y externas.

¿Cómo se traduce este amor? (Romance)

Un intérprete de idiomas y una actriz, con visiones opuestas sobre el amor, se encuentran y ponen a prueba sus propias creencias sentimentales.

Humana por accidente (Comedia romántica)

Eun Ho, un zorro de nueve colas que disfruta de la vida humana, pierde su inmortalidad tras un accidente y debe adaptarse a su nueva condición mientras se cruza con un futbolista tan famoso como narcisista.