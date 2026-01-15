El creador de 'El juego del calamar' vuelve a Netflix con una nueva serie: lo que se sabe

Tras el cierre del arco original de 'El juego del calamar', Netflix anunció que Hwang Dong-hyuk, creador de la exitosa serie surcoreana, regresará a la plataforma con una nueva producción de alto impacto. Bajo el título 'The Dealer', se trata de un drama criminal ambientado en el mundo de los casinos, que sigue la historia de una mujer acorralada por una estafa que cambia por completo su destino.
'The Dealer' llega a Netflix: ¿de qué trata?
La sinopsis oficial sigue a Jung Geonhwa, interpretada por Jung So-min, una crupier experimentada y talentosa que ha logrado mantenerse al margen de los vicios del casino. Su vida se desmorona cuando una estafa inmobiliaria arruina sus planes como recién casada. Forzada a ingresar en el submundo que siempre evitó, Geonhwa pone a prueba todas sus habilidades para ejecutar un peligroso plan que podría salvar su futuro y su matrimonio.
Jung So-min lidera el elenco de 'The Dealer'. La actriz es reconocida por sus papeles en producciones como Love Reset, Alchemy of Souls, Love Next Door y ¿Te casarías conmigo?, consolidándose como una de las figuras más versátiles del drama coreano actual.
También se suma Ryoo Seung-bum (Good News, Tazza: One Eyed Jack, The Berlin File), quien interpreta a Hwang Chisu, un jugador que sobrevive apostando todo el dinero que consigue en los casinos y que termina involucrándose en el arriesgado plan de Geonhwa.
Lee Soo-hyuk (S Line, Queen Woo) integra el elenco como Jo Jun, otro jugador de casino con habilidades impecables y un dominio absoluto de las mesas, cuya presencia eleva la tensión y el conflicto central de la historia.
Por su parte, Ryu Kyung-soo (The Bequeathed, UNG_E, YADANG: The Snitch) da vida a Choi Wooseung, un detective y prometido de Geonhwa. Amable y cariñoso en su vida personal, su carácter cambia radicalmente en el trabajo, donde se muestra como un investigador implacable, incapaz de dejar escapar a un sospechoso.
Más detalles del detrás de cámara
'The Dealer' estará dirigida por Choi Young-hwan, reconocido director de fotografía detrás de varios thrillers policiales y relatos de crimen y suspenso, quien marca aquí su debut oficial como director. Su participación anticipa una propuesta visual dinámica y cuidada, al servicio de una narrativa intensa.
La serie es una producción de Firstman Studio, responsable del fenómeno global 'El juego del calamar', junto al propio Hwang Dong-hyuk. Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, 'The Dealer' llegará de manera exclusiva a Netflix.