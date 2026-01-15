El creador de 'El juego del calamar' vuelve a Netflix con una nueva serie: lo que se sabe

Tras el cierre del arco original de ' El juego del calamar ', Netflix anunció que Hwang Dong-hyuk , creador de la exitosa serie surcoreana , regresará a la plataforma con una nueva producción de alto impacto. Bajo el título ' The Dealer ', se trata de un drama criminal ambientado en el mundo de los casinos , que sigue la historia de una mujer acorralada por una estafa que cambia por completo su destino.

La sinopsis oficial sigue a Jung Geonhwa , interpretada por Jung So-min , una crupier experimentada y talentosa que ha logrado mantenerse al margen de los vicios del casino . Su vida se desmorona cuando una estafa inmobiliaria arruina sus planes como recién casada. Forzada a ingresar en el submundo que siempre evitó, Geonhwa pone a prueba todas sus habilidades para ejecutar un peligroso plan que podría salvar su futuro y su matrimonio .

Jung So-min lidera el elenco de ' The Dealer '. La actriz es reconocida por sus papeles en producciones como Love Reset, Alchemy of Souls, Love Next Door y ¿Te casarías conmigo? , consolidándose como una de las figuras más versátiles del drama coreano actual .

También se suma Ryoo Seung-bum ( Good News, Tazza: One Eyed Jack, The Berlin File ), quien interpreta a Hwang Chisu , un jugador que sobrevive apostando todo el dinero que consigue en los casinos y que termina involucrándose en el arriesgado plan de Geonhwa.

Lee Soo-hyuk (S Line, Queen Woo) integra el elenco como Jo Jun, otro jugador de casino con habilidades impecables y un dominio absoluto de las mesas, cuya presencia eleva la tensión y el conflicto central de la historia.

Por su parte, Ryu Kyung-soo (The Bequeathed, UNG_E, YADANG: The Snitch) da vida a Choi Wooseung, un detective y prometido de Geonhwa. Amable y cariñoso en su vida personal, su carácter cambia radicalmente en el trabajo, donde se muestra como un investigador implacable, incapaz de dejar escapar a un sospechoso.

Serie - Netflix De izquierda a derecha: Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk y Ryu Kyung-soo completan el reparto. Foto: Netflix prensa

Más detalles del detrás de cámara

'The Dealer' estará dirigida por Choi Young-hwan, reconocido director de fotografía detrás de varios thrillers policiales y relatos de crimen y suspenso, quien marca aquí su debut oficial como director. Su participación anticipa una propuesta visual dinámica y cuidada, al servicio de una narrativa intensa.

La serie es una producción de Firstman Studio, responsable del fenómeno global 'El juego del calamar', junto al propio Hwang Dong-hyuk. Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, 'The Dealer' llegará de manera exclusiva a Netflix.