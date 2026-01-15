15 de enero de 2026
Sitio Andino
Cine y producción local

La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines

Basada en cuentos de terror de Mariana Enríquez, la película dirigida por Laura Casabé utilizó locaciones de la provincia de Mendoza para su rodaje.

 Por Analía Martín

El cine nacional renueva su cartelera con una propuesta inquietante que tiene un fuerte ADN mendocino. Se trata de La Virgen de la Tosquera, la nueva película de Laura Casabé que, apostando al talento y los paisajes de la provincia, construyó una atmósfera de terror única para narrar una historia oscura de amor, celos y brujería.

La cinta, que adapta relatos de la aclamada escritora Mariana Enríquez, no es un drama convencional. En diálogo exclusivo con Aconcagua Radio, Luciana García, ayudante de dirección del filme, la definió como una obra difícil de etiquetar: "Es una peli bastante degenerada, no se podría encasillar del todo en el terror ni en el drama, aunque tiene una gran cuota de realismo".

Mendoza, el escenario perfecto para el cine de terror

Uno de los grandes orgullos de esta producción es que fue rodada íntegramente en nuestra provincia. Según explicó García a Aconcagua Radio, la elección no fue casual. "Mendoza tiene escenarios, locaciones y mano de obra calificada. Hay tres espacios universitarios donde se puede estudiar producción audiovisual".

Además, destacó un factor climático clave para cumplir con los tiempos de la industria: "El mayor beneficio que tiene Mendoza comparado con otros lugares del país es que no llueve nunca. Eso permite filmar en exteriores todo el año sin problemas". Sin embargo, el rodaje tuvo sus desafíos: se realizó en el verano de 2024, con temperaturas que rozaron los 40 grados, lo que sumó una capa de intensidad física al trabajo del equipo.

Cine | La virgen de la Tosquera

Cine | La virgen de la Tosquera

Un elenco fresco y federal

A diferencia de otras producciones que buscan figuras repetidas, la directora Laura Casabé optó por caras nuevas. "Fue una búsqueda de la directora, no quería caras reconocidas. Es el debut de Dolores Oliverio, elegida tras un casting extensísimo".

El elenco está compuesto por:

  • Dolores Oliverio - Natalia
  • Fernanda Echevarría (México) - Silvia
  • Luisa Merelas (España) - Rita
  • Agustín Sosa - Diego
  • Isabel Bracamonte - Josefina
  • Candela Flores - Mariela
  • Víctor López - Linyera
  • y la participación especial de Dady Brieva - Gerardo
Cine | Terror | Provincia de Mendoza | Elenco de la película

Cine | Terror | Provincia de Mendoza | Elenco de la película "Virgen de la Tosquera"

Sinopsis de la película

Un verano caluroso, apenas unos meses después del estallido de violencia de diciembre de 2001 en Argentina, que terminó en una profunda crisis económica y social.

Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Las tres acaban de terminar el último año de la escuela secundaria, y se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida. Natalia es quien tiene más afinidad con él, y cuando su relación parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención de Diego. Entonces Natalia se enfrenta al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo.

Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide entonces realizar un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. A partir de ello, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace.

Premios y reconocimientos

La película actualmente cuenta con el reconocimiento de importantes festivales como lo es el BAFICI 26 con 4 premios incluyendo el Gran Premio del Jurado. Además fue la única película latinoamericana seleccionada en la competencia principal del Festival de Sundance 2025. También se puede nombrar al Festival Sitges 2025 en donde el director de fotografía obtuvo el premio a la “Mejor Fotografía”. Entre otros.

La Virgen de la Tosquera lleva los paisajes de Mendoza a los circuitos más prestigiosos del cine. Desde este 15 de enero, en las salas de cine de toda la provincia, se podrá disfrutar de “La virgen de la Tosquera”, una película "tensa y degenerada" que invita al espectador a sufrir y disfrutar en la butaca.

