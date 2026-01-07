7 de enero de 2026
Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla

Godoy Cruz fue escenario de la mayor parte de la película “La Virgen de la Tosquera”, basada en cuentos de Mariana Enríquez, que se estrena el 15 de enero.

La película “La Virgen de la Tosquera” realizada en un 80% en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El apoyo a la cultura y el fomento cinematográfico es una política pública en el Municipio de Godoy Cruz y, ahora, se verá reflejado con el estreno de “La Virgen de la Tosquera”, película en la que el departamento fue uno de los escenarios principales.

El film está dirigido por Laura Casabe y basado en cuentos de Mariana Enríquez. Llegará a los cines el próximo 15 de enero y ha sido catalogado como “una de las diez mejores películas en español del año” por prestigiosos medios como el Hollywood Reporter.

Godoy Cruz en el 80% de la película

El Municipio aportó apoyo logístico a través de personal municipal y bomberos voluntarios durante las tres semanas en las que fue sede, es decir, en el 80% de la película.

Particularmente, el Club YPF y el barrio Metalúrgico fueron el marco para el desarrollo de la producción, que también tuvo locaciones en El Borbollón (Las Heras), Acceso Este (Guaymallén) y Ciudad de Mendoza. Por otro lado, en la cinta se podrá ver la actuación de extras del departamento.

El intendente Diego Costarelli resaltó la relevancia de que se haya escogido al departamento como locación. “Es un hecho histórico para la comuna. Es muy importante por el aporte que hace esta industria a la economía del departamento”, señaló.

Los detalles de la película de cine “La Virgen de la Tosquera”

La película narra la historia de tres inseparables amigas de un suburbio que, tras el estallido de violencia de 2001 en Argentina, finalizan su último año escolar. Su amistad se ve desafiada cuando todas se enamoran de Diego, su amigo de toda la vida, y la situación toma un giro inesperado cuando él inicia una nueva relación.

Ficha técnica

  • Título: La Virgen de la Tosquera / The Virgin of the Quarry Lake
  • Países: Argentina, México, España
  • Año: 2025
  • Duración: 95 min
  • Idioma: Español
  • Dirección: Laura Casabé
  • Guion: Benjamín Naishtat
  • Basada en los cuentos “El Carrito” y “La Virgen de la Tosquera” incluidos en Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enriquez
  • Producción: Alejandro Israel, Valeria Bistagnino, Tomás Eloy Muñoz Lázaro, Diego Martínez Ulanosky, Ángeles Hernández, David Matamoros, Livi Herrera
  • Compañías Productoras: Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr.Miyagi Films
  • Dirección de Fotografía: Diego Tenorio
  • Dirección de Arte: Soledad Guerrero
  • Diseño de Arte: Marina Raggio
  • Diseño de Vestuario: La Polilla Vestuario, Gustavo Alderete, Natalia González
  • Maquillaje: Elizabet Gora
  • Peinado: Analía Martínez
  • Montaje: Miguel Schverdfinger (AMEE), Ana Remón (SAE)
  • Dirección de Casting y Coach de Actores: Lisandro Bera
  • Diseño de Sonido: Laia Picón
  • Mezcla de Sonido: Yasmina Praderas Ramírez
  • Música Original: Pedro Onetto, Fabián Aranda
  • Dirección de Producción: Ariana Aisenberg
  • Productores Asociados: Marcelo Ortega, Mariano Morales, Pablo Udenio
  • Supervisión de Postproducción: Diego Quintana Enciso
  • Distribución en Argentina: BF París
  • Distribución Internacional: Filmax
