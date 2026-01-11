Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 11 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 11 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados , apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación , Netflix suma títulos ideales para maratonear este fin de semana . Entre comedias románticas, terror psicológico y documentales impactantes , estas series y películas se convierten en una gran opción para un plan de sofá .

Streaming Un caso real que conmociona: el documental de Netflix sobre una influencer que torturaba a niños

En esta nueva temporada, los protagonistas deciden enfrentar la crisis de los 40 viviendo juntos. Convencidos de que la amistad puede ser un refugio frente a divorcios, paternidades complejas y procesos de deconstrucción personal, apuestan a la convivencia. Sin embargo, los conflictos cotidianos, los talleres para “redescubrir la virilidad” y los nuevos modelos familiares pondrán a prueba el experimento.

Embed - Machos alfa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

2. La tierra del pecado (Thriller)

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de una adolescente sacude a una pequeña comunidad. La inspectora Dani, una policía brillante y reservada, investiga el caso junto a Malik, un agente recién graduado. La investigación destapa una trama familiar atravesada por el patriarcado, los silencios y viejas heridas que se arrastran desde hace generaciones.

3. Katla (Ciencia ficción)

Un año después de la erupción de un volcán subglacial en Islandia, extraños fenómenos comienzan a surgir del hielo derretido. Estos misteriosos sucesos alteran la vida de los habitantes de la zona y sacan a la luz secretos del pasado. Se trata de la primera serie original islandesa de Netflix.

4. The Good Doctor (Drama médico)

Shaun Murphy es un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant, lo que le otorga habilidades extraordinarias pero también grandes dificultades sociales. Mientras intenta ganarse un lugar en el equipo médico de un prestigioso hospital, deberá enfrentar prejuicios, dudas internas y desafíos personales para demostrar su valía.

Netflix - serie Las siete temporadas están disponibles en Netflix. Foto: web

5. Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (Documental)

Este documental recorre la Italia mediática desde los años 90 hasta la actualidad. A través de la figura de Fabrizio Corona, expone la era Berlusconi, el auge de los paparazzi y el impacto de las redes sociales, en un relato que reflexiona sobre los límites entre la realidad y el espectáculo.

Qué películas ver hoy

1. Gente que conocemos en vacaciones (Romance)

Poppy y Alex son mejores amigos desde hace una década y mantienen la tradición de vacacionar juntos cada verano. Aunque sus personalidades son opuestas, el equilibrio de la relación empieza a resquebrajarse cuando ambos se preguntan si su vínculo siempre fue solo amistad.

2. Tierra sin ley (Thriller)

Una profesora universitaria que atraviesa un duelo se enfrenta a dos cazadores que invaden su propiedad. Lo que comienza como un cruce tenso escala rápidamente en una batalla psicológica y física con consecuencias imprevisibles.

Embed - Tierra sin ley 2022 Tráiler Español

3. La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Documental)

El arresto de la terapeuta Jodi Hildebrandt por abuso infantil destapa una perturbadora trama de manipulación. El caso involucra a una conocida youtuber de crianza y expone los peligros detrás de ciertos discursos disfrazados de ayuda emocional.

4. El gran diluvio (Fantasía)

Una investigadora especializada en inteligencia artificial intenta proteger a un niño en medio de una inundación devastadora. Atrapados en un edificio que se anega minuto a minuto, ambos luchan por sobrevivir en una carrera contrarreloj que podría marcar el último día en la Tierra.

5. No hables con extraños (Thriller psicológico)

Una familia estadounidense acepta pasar un fin de semana con una familia británica que conocieron en vacaciones. Lo que promete ser una escapada ideal se transforma lentamente en una experiencia inquietante y opresiva.