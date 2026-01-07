7 de enero de 2026
{}
'En fuga' arrasa en Netflix: ¿se viene una segunda temporada?

La miniserie de ocho episodios conquistó al público con una historia familiar y criminal, creada por Harlan Coben, y se convirtió en el primer éxito de Netflix en 2026.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix arranca el año con 'En fuga', un thriller intenso firmado por Harlan Coben que ya está dando que hablar. La miniserie propone un misterio familiar cargado de tensión, giros inesperados y emociones al límite, ideal para maratonear en pocos días y dejarse atrapar desde su primer episodio.

La producción ya se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma y se llevó buenas miradas por su capacidad para enganchar desde el primer capítulo, lo que dejó a muchos espectadores con la expectativa de una posible continuidad o una segunda temporada.

Miniserie - Netflix
La serie ofrece ocho capítulos intensos de un drama familiar.

Netflix: de qué trata 'En fuga'

Simon es un padre de familia que vive una vida perfecta, hasta que se desmorona cuando su hija Paige se escapa. Al encontrarla vulnerable y drogada en un parque, Simon intenta recuperarla, pero su rastreo lo arrastra a un submundo peligroso. Lo que comienza como una búsqueda paternal se convierte en la revelación de secretos oscuros que amenazan con destruir a su familia.

La miniserie explora temas de adicción, violencia y lealtades ocultas mientras muestra cómo un hecho puntual puede desenterrar verdades profundas. A lo largo de los ocho episodios, la tensión aumenta con descubrimientos que complican cada vez más la posibilidad de un regreso seguro.

Cuál será el futuro de la serie: ¿habrá temporada 2?

'En fuga' fue concebida y producida como una miniserie cerrada de ocho episodios. Es decir, su estructura narrativa busca resolver la mayor parte de los hilos argumentales dentro de ese arco. Aunque pueden quedar algunos espacios para su continuidad, desde la producción no hay planes confirmados de renovar la serie para una segunda temporada.

Miniserie - Netflix (1)
Su final tomó por sorpresa a varios.

Reparto de la miniserie

  • James Nesbitt: Simon Greene
  • Ruth Jones: Elena Ravenscroft
  • Minnie Driver: Ingrid Greene
  • Alfred Enoch: Isaac Fagbenle
  • Lucian Msamati: Cornelius Faber
  • Jon Pointing: Ash
  • Ellie de Lange: Paige Greene
  • Adrian Greensmith: Sam Greene
  • Ellie Henry: Anya Greene
  • Tracy-Ann Oberman: Jessica Kinberg
  • Annette Badland: Lou

Más de James Nesbitt: sus series y películas

  • Series:

1. Cold Feet

Una comedia dramática que sigue a tres parejas de amigos mientras atraviesan los dilemas de la adultez: amor, crisis laborales, infidelidades y cambios personales. Con humor y sensibilidad, retrata cómo evolucionan las relaciones a lo largo de los años y cómo el paso del tiempo pone a prueba vínculos que parecían inquebrantables.

2. The Missing

Thriller oscuro centrado en la desaparición de un niño durante unas vacaciones familiares en Francia. A lo largo de los años, la búsqueda revela secretos enterrados, culpas y heridas abiertas. La serie explora el impacto devastador de una pérdida y cómo una obsesión puede consumir por completo a una familia.

3. Bloodlands

Drama policial ambientado en Irlanda del Norte, donde un detective respetado se ve envuelto en una investigación que conecta crímenes actuales con episodios violentos del pasado. La historia avanza entre tensiones políticas, secretos históricos y un juego constante entre verdad, memoria y lealtades rotas.

  • Películas:

1. Bloody Sunday

Basada en hechos reales, reconstruye los acontecimientos del Domingo Sangriento de 1972 en Derry, cuando una marcha pacífica terminó en una masacre. El film ofrece una mirada cruda y directa sobre la violencia política, el abuso de poder y las consecuencias humanas de un conflicto que marcó a toda una generación.

2. The Hobbit: An Unexpected Journey

Primera entrega de la trilogía que narra la aventura de Bilbo Bolsón, un hobbit común que se ve arrastrado a una misión épica junto a un grupo de enanos. La historia combina fantasía, acción y humor, y funciona como la antesala del mundo que luego desemboca en El Señor de los Anillos.

3. Jekyll

Una reinterpretación moderna del clásico de Robert Louis Stevenson. La película explora la dualidad humana a través de un descendiente del Dr. Jekyll, enfrentado a una fuerza oscura que habita dentro de él. El relato mezcla ciencia, thriller psicológico y terror, con una mirada contemporánea sobre el bien y el mal.

Tráiler 'En fuga'

Embed - En fuga | Tráiler oficial | Netflix

