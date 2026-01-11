11 de enero de 2026
{}
Un caso real que conmociona: el documental de Netflix sobre una influencer que torturaba a niños

Padres confiaron en el método de crianza que impulsaba Jodi Hildebrandt sin saber que encubría episodios de maltrato infantil. El documental revela lo ocurrido.

 Por Luis Calizaya

A través de testimonios, material de archivo y el análisis de su directora, "La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt", disponible en Netflix, reconstruye uno de los casos de maltrato infantil más perturbadores de los últimos años en Estados Unidos. El documental expone cómo la manipulación, el fanatismo y el poder digital derivaron en abusos extremos.

Netflix: de qué trata 'La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt'

La película, dirigida por Skye Borgman, se centra en la figura de Jodi Hildebrandt, terapeuta y coach familiar vinculada a la comunidad mormona de Utah, y en su relación con Ruby Franke, una popular influencer de crianza conocida por el canal de YouTube 8 Passengers. Lo que comenzó como una colaboración profesional terminó en un entramado de control psicológico, aislamiento y violencia contra los hijos de Franke.

Netflix - Documental (2)
Jodi Hildebrandt (derecha) y Ruby Franke (izquierda).

Sobre el caso real: el antes y el después de los abusos de Jodi

El relato se inicia con imágenes reales a través de un niño de 12 años, visiblemente desnutrido y con heridas en muñecas y tobillos, tras escapar de la casa de Hildebrandt y solicitar ayuda a un vecino. Ese niño y su hermana de 9 años se encontraban retenidos en la vivienda de la terapeuta, donde sufrían abusos físicos y psicológicos.

A partir de ese episodio, el documental reconstruye el ascenso de Hildebrandt dentro de su comunidad religiosa y su influencia sobre familias vulnerables. Fundadora de la empresa de coaching ConneXions, utilizaba un discurso de disciplina extrema y “corrección moral” que derivó en prácticas abusivas, justificadas bajo la idea de una crianza estricta y espiritual.

Aunque el nombre de Ruby Franke acaparó los titulares en un primer momento, la investigación deja en claro que el núcleo del control y la manipulación estaba en Hildebrandt.

En febrero de 2024, Jodi Hildebrandt se declaró culpable de cuatro cargos de abuso infantil agravado y fue condenada a cuatro penas consecutivas de entre uno y 15 años de prisión. Actualmente cumple su condena en el Centro Correccional Estatal de Utah, con una primera audiencia de libertad condicional prevista para diciembre de 2026. Según la directora, incluso en prisión Hildebrandt continuó intentando influir sobre otras internas, buscando mujeres vulnerables para ejercer un rol de guía y control.

Ruby Franke recibió la misma condena y permanece detenida en el mismo establecimiento, aunque en un sector separado. El documental sugiere que, tras su arresto, comenzó a distanciarse de Hildebrandt, en parte como un acto de supervivencia y de reconocimiento del daño causado. Su audiencia de libertad condicional también está prevista para 2026.

Netflix - Documental (3)
Condenas a nivel judicial y social: ambas podrían recuperar la libertad.

En cuanto al entorno familiar, Kevin Franke, exesposo de Ruby, tomó un rol activo tras el escándalo. Desde la condena de su ex pareja, impulsó reformas legislativas sobre bienestar infantil en Utah y obtuvo la custodia total de sus hijos menores. El divorcio se formalizó en 2025 y, ese mismo año, volvió a casarse.

Los cuatro hijos menores de Ruby Franke, cuyas identidades se mantienen protegidas, viven actualmente bajo el cuidado de su padre. Los dos hijos mayores, Shari y Chad, ya adultos al momento de los arrestos, siguieron caminos propios: ella publicó unas memorias sobre su infancia y él formó su propia familia.

Tráiler de 'La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt'

Embed - Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story | Official Trailer | Netflix

Temas
