9 de enero de 2026
La cuarta temporada de "Machos Alfa" ya está en Netflix: trama y futuro de la serie

Con más humor y situaciones incómodas, la comedia estrena una nueva entrega que explora sin filtros la crisis de la mediana edad. Netflix confirmó el futuro de la serie.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

La comedia española 'Machos Alfa' vuelve a Netflix con una cuarta temporada que redobla su apuesta por el humor incómodo y la sátira social. La serie creada por los hermanos Caballero se consolida como una de las propuestas más vistas del género, al reírse sin culpa de la masculinidad en crisis y los vínculos en la adultez.

Con estreno confirmado para el 9 de enero de 2026 y seis nuevos episodios, la ficción no solo promete risas y situaciones reconocibles, sino que además llega con una buena noticia, luego de que la plataforma confirmó por adelantado que la historia tendrá continuidad con una quinta temporada.

'Machos alfa' regresó a Netflix, con más humor y sátira social.

Netflix: de qué trata la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

En esta nueva entrega, los protagonistas deciden enfrentar la temida crisis de los 40 viviendo juntos. Convencidos de que la amistad puede ser un refugio ante divorcios, paternidades complejas y procesos de deconstrucción personal, alquilan un piso compartido para atravesar esta etapa en compañía.

La convivencia, sin embargo, no tarda en convertirse en un nuevo campo de batalla. Entre talleres para “redescubrir la virilidad”, nuevos modelos familiares y conflictos cotidianos, los Machos Alfa descubren que compartir techo no es tan sencillo como creían. Ni siquiera cuando el plan incluye unas vacaciones en Punta Cana.

Fiel a su estilo, la serie combina situaciones exageradas con una mirada irónica sobre los cambios sociales actuales, poniendo en tensión ideas tradicionales y realidades contemporáneas. El resultado es una comedia ácida, incómoda y cercana, que se nutre de la vida cotidiana para construir su humor.

Cuál será el futuro de la serie

Antes incluso del estreno de la cuarta temporada, Netflix confirmó la renovación de Machos Alfa por una quinta entrega. El anuncio se realizó en noviembre de 2025 y forma parte del acuerdo vigente entre la plataforma y Contubernio Films, la productora de los hermanos Laura y Alberto Caballero.

Aunque la quinta temporada ya está asegurada y también se estrenará a nivel global, por el momento no hay una fecha definida. El foco de la N roja está puesto en el lanzamiento de los nuevos episodios, mientras el éxito sostenido de la serie refuerza su lugar como una de las comedias españolas más sólidas del catálogo.

La serie fue confirmada para una quinta temporada.

Quiénes integran el reparto principal

  • Fernando Gil: Pedro
  • María Hervás: Daniela
  • Raúl Tejón: Raúl
  • Kira Miró: Luz
  • Gorka Otxoa: Santi
  • Paula Gallego: Alex
  • Fele Martínez: Luis
  • Raquel Guerrero: Esther
  • Marta Hazas: Marimar
  • Irene Arcos: Paz
  • Cayetana Cabezas: Blanca
  • Paloma Bloyd: Irene

Más de Fernando Gil: sus series y películas

  • Película:

1. La reina de España (2016)

Ambientada en los años 50, la película sigue el regreso de una famosa actriz española desde Hollywood a su país natal para rodar una superproducción histórica. El rodaje se convierte en un caos entre egos, censura franquista y viejas heridas del pasado.

2. Techo y comida (2015)

Un drama social que retrata la vida de una madre soltera al borde del desahucio, atrapada entre la falta de empleo, la burocracia y la precariedad. La historia pone el foco en la lucha diaria por sobrevivir y mantener la dignidad en medio de la crisis económica.

3. Historias románticas (un poco) cabronas (2021)

Cuatro relatos cruzados exploran las contradicciones del amor moderno: relaciones frágiles, miedos al compromiso y deseos que no siempre encajan. Con tono ácido y realista, la película muestra vínculos imperfectos atravesados por el desencanto y la ironía.

  • Series:

1. Acacias 38 (2015–2021)

La serie se sitúa en un barrio madrileño de finales del siglo XIX, donde conviven familias de distintas clases sociales. Intrigas, romances prohibidos, secretos y conflictos cotidianos marcan la vida de sus habitantes en un relato coral de época.

2. Servir y proteger (2017–2023)

Un drama policial ambientado en una comisaría de barrio, donde los agentes deben enfrentar delitos cotidianos mientras lidian con sus propios dilemas personales. Cada episodio combina casos autoconclusivos con tramas humanas de largo desarrollo.

3. Madres. Amor y vida (2020–2022)

La historia gira en torno a un grupo de mujeres que coinciden en la planta de pediatría de un hospital. A través de ellas, la serie aborda la maternidad, el dolor, la esperanza y los vínculos que nacen en situaciones límite.

Tráiler de 'Machos alfa - cuarta temporada'

Embed - Machos alfa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

