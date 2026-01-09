Disney+ tiene una serie oscura y adictiva al estilo de Peaky Blinders

Un drama victoriano de atmósfera densa, violencia cruda y personajes complejos llegó a Disney+ . Con seis nuevos episodios , ' Mil golpes ' se presenta como una de las apuestas más intensas del catálogo, protagonizada por Malachi Kirby, Stephen Graham y Erin Doherty .

Con el sello de producciones como ' Peaky Blinders ' y ' La casa Guinness ', la miniserie creada por Steven Knight regresa con una nueva temporada que profundiza en el mundo de las bandas criminales , la lucha por la supervivencia y las alianzas marcadas por la traición .

Streaming Netflix confirmó que hay más de 'Stranger Things': cómo será y cuándo se estrena

Streaming Disney+ suma a su catálogo la película de ciencia ficción más esperada del año

Hezekiah y Alec , dos amigos que acaban de llegar desde Jamaica , luchan por sobrevivir en el violento crisol del East End del Londres victoriano , donde se enfrentan a Sugar Goodson , un boxeador veterano y peligroso .

La historia se sitúa un año después de los acontecimientos de la primera temporada. Ahora Hezekiah arrastra derrotas personales y vive marcado por las consecuencias de sus decisiones. Sugar Goodson , por su parte, está distanciado de su familia y se hunde en una espiral de autodestrucción mientras intenta recuperar su lugar.

En paralelo, el barrio de Wapping atraviesa su momento más frágil. En ese contexto, regresa Mary Carr, decidida a reagrupar a las Cuarenta Elefantas, la organización criminal integrada exclusivamente por mujeres, y a reclamar el poder que le fue arrebatado. Su vuelta altera todos los equilibrios y obliga a antiguos aliados y enemigos a tomar partido.

Qué dijo la crítica especializada tras su estreno

Las primeras reacciones críticas han destacado la potencia visual de la serie, la capacidad para construir una atmósfera victoriana opresiva y la valentía al centrar la trama en una organización criminal femenina poco habitual en el drama histórico. Muchos críticos elogiaron la dirección de arte, la intensidad dramática y las actuaciones que sostienen los conflictos morales.

Reparto de la miniserie

Erin Doherty: Mary Carr

Mary Carr James Nelson-Joyce : Edward "Treacle" Goodson

: Edward "Treacle" Goodson Stephen Graham: Henry "Sugar" Goodson

Henry "Sugar" Goodson Darci Shaw : Alice Diamond

: Alice Diamond Hannah Walters: Eliza Moody

Eliza Moody Nadia Albina: Verity Ross

Verity Ross Morgan Hilaire: Esme Long

Esme Long Jemma Carlton: Belle Downer

Belle Downer Caoilfhionn Dunne: Anne Glover

Anne Glover Jason Tobin: Mr. Lao

Mr. Lao Susan Lynch: Jane Carr

Disney+ - Serie Tras Adolescencia, Stephen Graham y Erin Doherty participan juntos en una nueva serie. Foto: Disney+

Más de Stephen Graham: sus series y películas

Películas:

1. This Is England (2006)

Ambientada en la Inglaterra de los años 80, la película sigue a un adolescente que encuentra pertenencia en un grupo de skinheads. Lo que empieza como una comunidad de amistad y rebeldía juvenil deriva en tensiones marcadas por el racismo, la violencia y el desencanto social en plena era Thatcher.

2. Boiling Point (2021)

La historia transcurre en tiempo real dentro de un restaurante de alta cocina durante una noche caótica. A medida que avanzan los minutos, las presiones laborales, los conflictos personales y los errores acumulados empujan a todo el equipo al límite, en un retrato intenso del estrés y la fragilidad humana.

3. The Irishman (2019)

Este drama criminal recorre varias décadas del crimen organizado en Estados Unidos a través de la mirada de un veterano sicario. La película explora la lealtad, el poder y el paso del tiempo, con especial énfasis en las consecuencias silenciosas de una vida dedicada a la violencia.

Series:

1. Line of Duty (2012–2021)

Un thriller policial centrado en una unidad anticorrupción que investiga a miembros de las propias fuerzas de seguridad. Cada temporada profundiza en interrogatorios tensos, conspiraciones internas y dilemas morales, donde nada es lo que parece y la confianza es siempre frágil.

2. Time (2021)

La serie se desarrolla dentro de una prisión británica y retrata el cruce de destinos entre reclusos y funcionarios penitenciarios. Con un tono crudo y realista, aborda la culpa, la redención y las decisiones que pueden marcar una vida para siempre dentro de un sistema implacable.

3. Peaky Blinders (2013–2022)

Ambientada en el Birmingham de la posguerra, la serie sigue el ascenso de una familia criminal que busca consolidar su poder en un mundo dominado por la violencia, la política y las traiciones. Una historia de ambición, control y supervivencia en una Inglaterra convulsionada.

Tráiler de 'Mil golpes' – segunda temporada