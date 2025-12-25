25 de diciembre de 2025

Con Cillian Murphy, Netflix pone fecha al regreso de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Netflix presentó el primer adelanto de la popular serie, esta vez en formato película, que marca el regreso de Tommy Shelby en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

 Por Luis Calizaya

Netflix liberó el primer tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', la película que retoma la historia de Tommy Shelby cuatro años después del cierre de la serie. El adelanto devuelve la atmósfera brutal y cinematográfica de la saga y plantea la pregunta que todos los fans se hacen: ¿qué le pasó a Tommy durante su exilio?

Cillian Murphy vuelve a encarnar al icónico líder de los Shelby y, en palabras del propio actor, parece que el personaje todavía tenía historia por contar. El creador Steven Knight y el director Tom Harper regresan al proyecto para llevar la narración al cine, en una propuesta descrita por sus responsables como “un capítulo explosivo” ambientado en plena Segunda Guerra Mundial.

Peaky Blinders - Película (1)
La película llegará a Netflix inicios del 2026.

Netflix: de qué tratará 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

La película nos coloca en Birmingham, 1940. Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su momento más destructivo: con el futuro de su familia y del país en juego, el líder de los Peaky Blinders deberá encarar sus demonios personales y decidir si mantiene su legado o lo arrasa por completo. La película promete una escalada bélica y moral que conecta directamente con el tono oscuro de la serie original.

Cuándo y cómo será su estreno

La película tendrá un lanzamiento limitado en cines el 6 de marzo de 2026 y llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026. Así, los espectadores podrán elegir entre la experiencia en sala -para quienes quieran ver la película en formato grande- o esperar su estreno en la plataforma de streaming dos semanas después.

Quiénes integran el nuevo reparto

El filme combina rostros ya conocidos de la serie con incorporaciones de alto perfil. Entre los confirmados figuran:

  • Cillian Murphy: Tommy Shelby.
  • Sophie Rundle: Ada Thorne.
  • Stephen Graham.
  • Ned Dennehy.
  • Packy Lee.
  • Ian Peck.
  • Rebecca Ferguson (nueva incorporación).
  • Barry Keoghan (nueva incorporación).
  • Jay Lycurgo (nueva incorporación).
  • Tim Roth (nueva incorporación).

Tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

