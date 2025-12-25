Con Cillian Murphy, Netflix pone fecha al regreso de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Netflix liberó el primer tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', la película que retoma la historia de Tommy Shelby cuatro años después del cierre de la serie. El adelanto devuelve la atmósfera brutal y cinematográfica de la saga y plantea la pregunta que todos los fans se hacen: ¿qué le pasó a Tommy durante su exilio?
Cillian Murphy vuelve a encarnar al icónico líder de los Shelby y, en palabras del propio actor, parece que el personaje todavía tenía historia por contar. El creador Steven Knight y el director Tom Harperregresan al proyecto para llevar la narración al cine, en una propuesta descrita por sus responsables como “un capítulo explosivo” ambientado en plena Segunda Guerra Mundial.
Netflix: de qué tratará 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'
La película nos coloca en Birmingham, 1940. Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su momento más destructivo: con el futuro de su familia y del país en juego, el líder de los Peaky Blinders deberá encarar sus demonios personales y decidir si mantiene su legado o lo arrasa por completo. La película promete una escalada bélica y moral que conecta directamente con el tono oscuro de la serie original.
Cuándo y cómo será su estreno
La película tendrá un lanzamiento limitado en cines el 6 de marzo de 2026 y llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026. Así, los espectadores podrán elegir entre la experiencia en sala -para quienes quieran ver la película en formato grande- o esperar su estreno en la plataforma de streaming dos semanas después.
