Disney+ suma a su catálogo la película de ciencia ficción más esperada del año

Integra una trilogía que, a lo largo de 119 minutos, despliega una película con un relato épico y envolvente sobre la tecnología.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

El universo digital de TRON vuelve a cobrar vida con el estreno de 'TRON: Ares' en Disney+, una propuesta ideal para quienes disfrutan del cine de ciencia ficción con fuerte impronta visual. La película apuesta por la acción, la tecnología y una experiencia inmersiva pensada para verse desde casa.

Tron - película
La tercera entrega dura 119 minutos en total.

Disney+: de qué trata 'TRON: Ares'

La historia sigue a Ares, un programa altamente sofisticado que cruza desde el mundo digital al real, en una misión que busca hacer el primer contacto directo entre la humanidad y una inteligencia artificial con voluntad propia, y desata un conflicto que mezcla acción a gran escala con dilemas sobre la tecnología y la identidad. Dirigida por Joachim Rønning, la película combina secuencias en la Red con despliegues en escenarios reales.

Tras su estreno, recibió críticas mixtas

La recepción de la crítica fue mixta. En varias reseñas elogiaron los efectos visuales y la banda sonora, considerada por muchos como el punto más alto del film, mientras que critican la profundidad narrativa y el desarrollo de personajes. En conjunto, las valoraciones coinciden en que 'TRON: Ares' funciona como espectáculo técnico y merece verse por su apuesta sonora y visual, aun cuando no alcance la solidez dramática esperada. Si te interesan los grandes despliegues visuales y una experiencia audiovisual potente, vale la pena darle una oportunidad.

Quién es quién en la película

  • Jared Leto: Ares
  • Greta Lee: Eve Kim
  • Evan Peters: Julian Dillinger
  • Jodie Turner-Smith: Athena
  • Gillian Anderson: Elisabeth Dillinger
  • Arturo Castro: Seth Flores
  • Hasan Minhaj: Ajay Singh
  • Jeff Bridges: Kevin Flynn
Tron - película (1)
La pel&iacute;cula dej&oacute; un final nost&aacute;lgico que sorprendi&oacute; a muchos fans.

La película dejó un final nostálgico que sorprendió a muchos fans.

Más de Jared Leto: sus series y películas

  • Películas:

1. Requiem for a Dream (2000)

Cuatro personajes ven cómo sus sueños personales se desmoronan a medida que distintas formas de adicción toman el control de sus vidas. La película retrata, de manera cruda y sin concesiones, el deterioro físico y emocional que provoca la obsesión por escapar de la realidad.

2. Dallas Buyers Club (2013)

Ambientada en los años 80, narra la historia de un electricista diagnosticado con VIH que, ante la falta de tratamientos oficiales eficaces, crea una red clandestina para importar medicamentos alternativos. El film aborda la lucha contra el sistema de salud, el estigma social y la supervivencia.

3. Blade Runner 2049 (2017)

En un futuro distópico, un nuevo blade runner descubre un secreto que podría alterar el frágil equilibrio entre humanos y replicantes. Su investigación lo lleva a desenterrar verdades ocultas del pasado y a replantear qué significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología.

  • Series:

1. WeCrashed (2022)

Basada en hechos reales, la serie cuenta el meteórico ascenso y la estrepitosa caída de WeWork, una startup que prometía revolucionar el mundo laboral. A través de su historia, explora la ambición desmedida, el culto al éxito y los excesos del ecosistema tecnológico.

2. My So-Called Life (1994)

Drama adolescente centrado en una joven que atraviesa el paso a la adultez mientras enfrenta conflictos familiares, amistades cambiantes y el descubrimiento de su identidad. La serie se convirtió en un retrato honesto y generacional de la adolescencia en los años 90.

3. The Little Things (2021)

En esta producción de tono oscuro, la trama gira en torno a una investigación policial marcada por la obsesión, la culpa y los errores del pasado. Dos detectives intentan atrapar a un posible asesino serial, mientras el caso comienza a consumirlos psicológicamente.

Tráiler de 'TRON: Ares'

Embed - Tron: Ares | Tráiler oficial | Doblado

