Disney+ suma a su catálogo la película de ciencia ficción más esperada del año

El universo digital de TRON vuelve a cobrar vida con el estreno de ' TRON: Ares ' en Disney+ , una propuesta ideal para quienes disfrutan del cine de ciencia ficción con fuerte impronta visual. La película apuesta por la acción, la tecnología y una experiencia inmersiva pensada para verse desde casa.

La historia sigue a Ares , un programa altamente sofisticado que cruza desde el mundo digital al real , en una misión que busca hacer el primer contacto directo entre la humanidad y una inteligencia artificial con voluntad propia, y desata un conflicto que mezcla acción a gran escala con dilemas sobre la tecnología y la identidad . Dirigida por Joachim Rønning , la película combina secuencias en la Red con despliegues en escenarios reales .

La recepción de la crítica fue mixta . En varias reseñas elogiaron los efectos visuales y la banda sonora , considerada por muchos como el punto más alto del film , mientras que critican la profundidad narrativa y el desarrollo de personajes . En conjunto, las valoraciones coinciden en que ' TRON: Ares ' funciona como espectáculo técnico y merece verse por su apuesta sonora y visual , aun cuando no alcance la solidez dramática esperada. Si te interesan los grandes despliegues visuales y una experiencia audiovisual potente, vale la pena darle una oportunidad.

Tráiler de 'TRON: Ares'