30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Streaming

Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us

En un giro inesperado, uno de los protagonistas de una exitosa serie de HBO Max dejará su papel antes del inicio de los rodajes, previstos para abril.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

La tercera temporada de 'The Last of Us' tendrá un cambio clave en su elenco. Danny Ramírez no regresará a la serie de HBO, pese a que su personaje, Manny Alvarez, estaba previsto en los próximos episodios. La decisión obliga a la producción a buscar un reemplazo antes del inicio de los rodajes, programados para abril.

Danny Ramírez deja The Last Of Us: ¿por qué se va?

Según informó Deadline, la salida del actor se debe a conflictos de agenda. Otros compromisos profesionales hicieron imposible su continuidad en la ficción, aunque no se detalló oficialmente cuál fue el proyecto que generó la incompatibilidad. Entre las posibilidades aparece su participación en la nueva película del universo Marvel, donde interpreta a Joaquín Torres, el nuevo Falcon.

Ramírez debutó en la segunda temporada como Manny Alvarez, aliado cercano de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Su personaje tuvo presencia en cuatro episodios y su regreso estaba confirmado, pero finalmente lo hará con otro intérprete.

The Last Of Us - Danny Ramírez
Danny Ramírez volverá en 'Avengers: Doomsday': estreno oficial 18/12/2026.

El futuro de Manny Alvarez antes de los rodajes

Desde la producción confirmaron que Manny seguirá siendo parte de la historia y aparecerá en la tercera temporada, aunque con un nuevo rostro. Con el rodaje previsto para abril, el equipo cuenta con margen para definir al reemplazo y reconfigurar el personaje sin alterar el desarrollo narrativo.

La serie, ahora bajo la conducción creativa exclusiva de Craig Mazin tras la salida de Neil Druckmann como showrunner, continuará explorando la historia desde la perspectiva de Abby. Todo indica que el cambio de actor no modificará el peso de Manny dentro del relato, sino que será una transición silenciosa dentro del elenco.

