Qué ver en Netflix en Navidad: series y películas destacadas para este 25 de diciembre

Netflix renovó su catálogo con series, películas y estrenos pensados para maratonear este jueves 25 de diciembre.

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este jueves 25 de diciembre tiene varias para esta Navidad. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplíaron su catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 25 de diciembre en Netflix

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix suma títulos ideales para maratonear este jueves. Con una fuerte presencia de comedias y animación, estas series y películas se presentan como una excelente opción para disfrutar de la Navidad en casa y en familia.

Qué series ver hoy en Navidad

1. Hombre contra bebé (Comedia)

Tras el episodio con el insecto que desató el caos en 'Hombre vs. Abeja', Trevor Bingley consigue trabajo como conserje en una escuela para tomarse un respiro. La calma dura poco tras aceptar un encargo para cuidar una casa durante Navidad y, en el último día de clases, nadie aparece por el bebé que había hecho de “Niño Jesús” en el pesebre. El niño queda a su cargo y se convierte en su inesperado y precoz compañero, detonando una serie de situaciones disparatadas.

Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix

2. Navidad en casa (Comedia romántica)

En su tercera temporada, la producción noruega vuelve con Johanne, de 30 años, quien, cansada de los comentarios sobre su soltería, decide mentirle a su familia y emprender una búsqueda de 24 días para encontrar pareja y no ir sola a la cena de Navidad.

3. Feliz Navidad y esas cosas (Comedia)

Emmy vuelve de Los Ángeles con su nuevo novio para pasar Navidad con su familia, pero él no logra encajar del todo. A lo largo de ocho episodios, cenas incómodas, situaciones absurdas y mucho sarcasmo exponen el caos navideño de los Quinn. Una comedia que mezcla humor ácido y momentos tiernos para mostrar que la familia, incluso con conflictos, también es parte del regalo.

Qué películas ver hoy en Navidad

1. El secreto de Santa (Comedia romántica)

Tras perder su trabajo en una fábrica de galletas, una madre soltera se disfraza de Papá Noel para conseguir empleo en un resort de esquí. Su ingeniosa farsa complica todo cuando comienza a enamorarse del gerente del hotel.

2. Klaus (Animación)

Jesper, el peor estudiante de la academia postal, es destinado a Smeerensburg, una ciudad congelada más allá del Círculo Polar. Allí descubre a Alva, la profesora local, y a Klaus, un carpintero solitario que fabrica juguetes. Estas alianzas improbables devuelven la alegría al pueblo y siembran la tradición de dejar calcetines en las chimeneas.

3. Adiós, June (Drama)

Ambientada en la antesala de la Navidad, esta película sigue a una familia que enfrenta el deterioro de la salud de la madre. Entre tensiones y reconciliaciones, el film explora el valor de estar juntos cuando menos se espera.

4. Un robo muy navideño (Comedia romántica)

Sophia, una empleada ingeniosa, y Nick, un reparador de mala suerte, coinciden sin planearlo en un robo a la tienda más importante de Londres en Nochebuena. Primerizos en el crimen, esperan que todo salga bien, pero entre fallos y enredos nace una tensión romántica entre ellos.

Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix

5. El Grinch (Comedia)

El Grinch, un ser amargado y solitario, decide arruinar la Navidad de los alegres vecinos de Villa Quién. Sin embargo, la dulzura de una niña podría cambiar su corazón y transformar la ciudad entera.

