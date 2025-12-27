Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 27 de diciembre

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 27 de diciembre tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix suma títulos ideales para maratonear este fin de semana . Con dramas, acción, comedia y thrillers que mantienen la tensión hasta el último minuto , estas series y películas son una gran opción para un plan de sofá.

Streaming A qué hora se estrena el volumen 3 de Stranger Things y qué revela la sinopsis final

La nueva historia transcurre en el otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de las grietas y los protagonistas se unen con un único objetivo: encontrar y eliminar a Vecna. Sin embargo, el villano ha desaparecido y se desconoce su paradero y sus planes. Para complicar la misión, el gobierno declara la ciudad en cuarentena militar e intensifica la búsqueda de Once. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, crece también un temor antiguo y ominoso.

Embed STRANGER THINGS 5 VOL 2 YA ESTA DISPONIBLE pic.twitter.com/LuDDOgB5QW — éou xlN (@NetflixLAT) December 26, 2025

2. Cashman (Drama)

Kang Chang-woong es un hombre común que lleva una vida rutinaria como funcionario y sueña con comprarse su propia casa. Todo cambia de un día para otro cuando despierta con un poder sobrenatural que decide usar para hacer el bien. Sin embargo, pronto descubre dos grandes problemas: alguien intenta arrebatarle ese don y, cada vez que lo utiliza, su dinero comienza a desaparecer.

3. Las esposas cazadoras (Thriller – Romance)

En ocho episodios se narra la historia de Sophie, una mujer que se muda de Nueva Inglaterra al este de Texas. Allí queda atrapada en la órbita de una influyente figura de la alta sociedad, en un entorno donde un grupo de amas de casa esconde secretos mortales.

4. Moonhaven (Ciencia ficción)

En una Tierra casi inhabitable, la última esperanza de la humanidad descansa en una colonia lunar. Sostenida por tecnología avanzada y una inteligencia artificial central, nació como un experimento para encontrar soluciones que permitan salvar al planeta. Sin embargo, la aparente perfección del lugar se quiebra tras un asesinato inesperado que deja al descubierto tensiones internas y una peligrosa conspiración.

Miniserie - Netflix (1) A pesar de su éxito repentino, no fue renovada para una 2° temporada. Foto: web

5. Innato (Thriller)

Sara es una psicóloga que intenta reconstruir su vida junto a su familia tras una revelación que la marcó para siempre: años atrás descubrió que su padre, Félix Garay, era un asesino en serie. La calma que logra construir se rompe con la liberación de Félix de prisión, un hecho que coincide con una nueva ola de crímenes que sacude a la ciudad.

Qué películas ver hoy

1. Adiós, June (Drama)

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, organiza una despedida en sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta historia íntima y conmovedora.

2. El gran diluvio (Ciencia ficción)

La trama gira en torno a una investigadora especializada en inteligencia artificial que intenta proteger a un niño en medio de una inundación devastadora. Ambos quedan atrapados en un edificio que comienza a anegarse, dando lugar a una carrera contrarreloj por la supervivencia en lo que podría ser el último día en la Tierra.

Embed - El Gran Diluvio | Tráiler oficial | Netflix

3. Cover-Up: Un periodista en las trincheras (Documental)

El documental recorre la carrera del legendario periodista Seymour Hersh, quien investigó y sacó a la luz operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak.

4. Pequeñas grandes amigas (Comedia)

Molly Gunn es la despreocupada hija de una leyenda del rock y una figura habitual de la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye con toda su herencia y la deja sin dinero, debe enfrentarse a algo impensado: conseguir un trabajo. Así se convierte en la niñera de Ray, una niña precoz de ocho años, emocionalmente distante de su madre Roma, una ejecutiva siempre ocupada. Aunque el inicio no será sencillo, juntas aprenderán valiosas lecciones y descubrirán una amistad inesperada.

Netflix - Película La película está disponible en Netflix y dura menos de 100 minutos. Foto: web

5. Luna de Avellaneda (Drama)

Un histórico club de barrio que supo vivir su época de esplendor atraviesa una crisis que amenaza su existencia. La única salida parece ser su transformación en un casino, una opción que choca con los valores con los que fue fundado en los años 40 como espacio social, deportivo y cultural. Los descendientes de los fundadores deberán decidir entre salvarlo a cualquier precio o preservar su espíritu original.