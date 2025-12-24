24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios

Es una de las nuevas propuestas de Netflix y presenta una trama intensa que mantiene la intriga hasta el último episodio. Conocé los detalles de la historia.

Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios

Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios

Foto: Web
 Por Luis Calizaya

En una apuesta reciente y a días del cierre del año, Netflix sumó a su catálogo una nueva serie policial española que atrapa desde el primer hasta el octavo episodio gracias a una historia adictiva y perturbadora. Se trata de 'Innato', un thriller que logró conquistar al público en la previa de Navidad al combinar un oscuro secreto familiar con una resolución que mantiene la tensión hasta el final.

Netflix - serie
Es la serie m&aacute;s nueva de Netflix y tiene 8 cap&iacute;tulos.

Es la serie más nueva de Netflix y tiene 8 capítulos.

Netflix: de qué trata 'Innato'

Sara es una psicóloga que intenta reconstruir su vida junto a su familia tras una revelación que la marcó para siempre: años atrás descubrió que su padre, Félix Garay, era un asesino en serie. La aparente calma que logra construir se quiebra con la liberación de Félix de prisión, un hecho que coincide con una nueva ola de crímenes que sacude a la ciudad.

Lee además
Netflix suma Agatha Christie: Las siete esferas: cuándo se podrá ver en Argentina video
Streaming

'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de diciembre video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de diciembre

Ante este escenario, Sara se ve obligada a colaborar con la policía, enfrentando recuerdos que intenta olvidar, para ayudar a identificar a un posible imitador de su padre y poner fin a los asesinatos.

El futuro de la serie: ¿tendrá una segunda temporada?

Aún es temprano para definir el futuro de 'Innato' y, por el momento, Netflix no emitió una confirmación oficial sobre una segunda temporada. Sin embargo, el cierre del último episodio deja interrogantes abiertos y un desenlace ambiguo, claramente diseñado para habilitar nuevas historias.

De mantenerse el interés del público y el buen rendimiento en la plataforma, una eventual renovación podría anunciarse a comienzos de 2026. De concretarse, los nuevos episodios podrían llegar recién en 2027.

Quién es quién en la serie: el reparto

  • Elena Anaya: Sara
  • Imanol Arias: Félix Garay
  • Roberto Álamo: Aitor
  • Fernando Guallar: Jaime Miranda
  • Fran Cantos: Mario
  • Mónica Solaun: Nagore
  • Miguel Garcés: Herranz
  • Clara Sans: Lorena
Netflix - serie (1)
Es la historia m&aacute;s atrapante para los amantes de los thrillers y casos policiales.

Es la historia más atrapante para los amantes de los thrillers y casos policiales.

Más de Elena Anaya: apariciones en series y películas

  • Películas:

1. La piel que habito (2011)

Un prestigioso cirujano plástico desarrolla una piel sintética resistente a cualquier daño. Su obsesión científica esconde un pasado traumático y un experimento que cruza los límites éticos, mientras una misteriosa mujer vive recluida en su mansión.

2. Habitación en Roma (2010)

Durante una noche en Roma, dos mujeres que no se conocen deciden pasar juntas sus últimas horas en la ciudad. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una intimidad profunda, marcada por confesiones, deseo y verdades ocultas.

3. Lucía y el sexo (2001)

Tras la desaparición de su pareja, una mujer se refugia en una isla mediterránea donde los recuerdos, el deseo y la ficción se entrelazan. La historia avanza entre el presente y el pasado, explorando el amor, la pérdida y la reconstrucción emocional.

  • Series:

1. La Valla (2020)

En una España futura marcada por una dictadura y una profunda crisis social, una familia intenta sobrevivir dentro de un sistema opresivo que divide a la población por muros. La resistencia, los secretos y la lucha por la libertad atraviesan la trama.

2. Todos mienten (2022)

En una comunidad aparentemente tranquila, la desaparición de una adolescente destapa una red de secretos, mentiras y relaciones cruzadas. A medida que avanza la investigación, queda claro que nadie es quien dice ser.

3. Un asunto privado (2022)

Ambientada en la España de los años 40, la serie sigue a una joven decidida a atrapar a un asesino serial que acecha a mujeres. Con la ayuda de su mayordomo, desafía las normas sociales y se involucra en una investigación peligrosa.

Tráiler de 'Innato'

Embed - Innato | Tráiler oficial | Netflix España

Temas
Seguí leyendo

Agenda Netflix: los estrenos del 22 al 26 de diciembre

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de diciembre

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 19 de diciembre

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre

Temporada 5 de 'Emily en París': sinopsis y horario de estreno en Netflix

Netflix canceló 'Reclutas': por qué la serie no continuará con una temporada 2

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix suma Agatha Christie: Las siete esferas: cuándo se podrá ver en Argentina video
Streaming

'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina

Las Más Leídas

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos
Plazos, tramos e inversión

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos video
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia
Pudo terminar en tragedia

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo
Tené en cuenta

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo