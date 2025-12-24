Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios

En una apuesta reciente y a días del cierre del año, Netflix sumó a su catálogo una nueva serie policial española que atrapa desde el primer hasta el octavo episodio gracias a una historia adictiva y perturbadora . Se trata de ' Innato ', un thriller que logró conquistar al público en la previa de Navidad al combinar un oscuro secreto familiar con una resolución que mantiene la tensión hasta el final .

Sara es una psicóloga que intenta reconstruir su vida junto a su familia tras una revelación que la marcó para siempre: años atrás descubrió que su padre, Félix Garay , era un asesino en serie . La aparente calma que logra construir se quiebra con la liberación de Félix de prisió n, un hecho que coincide con una nueva ola de crímenes que sacude a la ciudad.

Es la serie más nueva de Netflix y tiene 8 capítulos.

Ante este escenario, Sara se ve obligada a colaborar con la policía , enfrentando recuerdos que intenta olvidar, para ayudar a identificar a un posible imitador de su padre y poner fin a los asesinatos .

Aún es temprano para definir el futuro de ' Innato ' y, por el momento, Netflix no emitió una confirmación oficial sobre una segunda temporada . Sin embargo, el cierre del último episodio deja interrogantes abiertos y un desenlace ambiguo, claramente diseñado para habilitar nuevas historias .

De mantenerse el interés del público y el buen rendimiento en la plataforma, una eventual renovación podría anunciarse a comienzos de 2026. De concretarse, los nuevos episodios podrían llegar recién en 2027.

Quién es quién en la serie: el reparto

Elena Anaya: Sara

Sara Imanol Arias: Félix Garay

Félix Garay Roberto Álamo: Aitor

Aitor Fernando Guallar: Jaime Miranda

Jaime Miranda Fran Cantos: Mario

Mario Mónica Solaun: Nagore

Nagore Miguel Garcés: Herranz

Herranz Clara Sans: Lorena

Netflix - serie (1) Es la historia más atrapante para los amantes de los thrillers y casos policiales. Foto: Netflix

Más de Elena Anaya: apariciones en series y películas

Películas:

1. La piel que habito (2011)

Un prestigioso cirujano plástico desarrolla una piel sintética resistente a cualquier daño. Su obsesión científica esconde un pasado traumático y un experimento que cruza los límites éticos, mientras una misteriosa mujer vive recluida en su mansión.

2. Habitación en Roma (2010)

Durante una noche en Roma, dos mujeres que no se conocen deciden pasar juntas sus últimas horas en la ciudad. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una intimidad profunda, marcada por confesiones, deseo y verdades ocultas.

3. Lucía y el sexo (2001)

Tras la desaparición de su pareja, una mujer se refugia en una isla mediterránea donde los recuerdos, el deseo y la ficción se entrelazan. La historia avanza entre el presente y el pasado, explorando el amor, la pérdida y la reconstrucción emocional.

Series:

1. La Valla (2020)

En una España futura marcada por una dictadura y una profunda crisis social, una familia intenta sobrevivir dentro de un sistema opresivo que divide a la población por muros. La resistencia, los secretos y la lucha por la libertad atraviesan la trama.

2. Todos mienten (2022)

En una comunidad aparentemente tranquila, la desaparición de una adolescente destapa una red de secretos, mentiras y relaciones cruzadas. A medida que avanza la investigación, queda claro que nadie es quien dice ser.

3. Un asunto privado (2022)

Ambientada en la España de los años 40, la serie sigue a una joven decidida a atrapar a un asesino serial que acecha a mujeres. Con la ayuda de su mayordomo, desafía las normas sociales y se involucra en una investigación peligrosa.

Tráiler de 'Innato'