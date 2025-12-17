17 de diciembre de 2025
Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday' en Argentina y qué se sabe hasta ahora

La próxima gran apuesta de Marvel reúne a viejas y nuevas figuras para enfrentar a un villano decisivo. Conocé cuándo se estrena en salas nacionales.

Por Luis Calizaya

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) vuelve a escena para preparar un cierre épico con una película que reunirá a varios héroes frente a una amenaza multidimensional. Tras la difusión de un tráiler que alimenta los rumores sobre el regreso de Chris Evans al MCU, 'Avengers: Doomsday' empieza a generar una nueva ola de especulaciones y expectativa, especialmente por su fecha de estreno en cines.

En el caso de Argentina, la película llegará más adelante, aunque antes se pondrá en marcha una intensa campaña de adelantos y tráilers para mantener la atención de los fanáticos.

Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday' en Argentina

Marvel comienza a delinear una nueva etapa del MCU con una historia pensada como un cierre ambicioso, protagonizado por los nuevos Vengadores y Doctor Doom. Según los cómics, este villano es un personaje enigmático obsesionado con el poder y el control del mundo.

Aunque el estudio mantiene un fuerte hermetismo, distintas filtraciones y movimientos de la industria indican que la película se estrenaría en 2026. En Argentina, el lanzamiento podría concretarse durante el mes de diciembre de ese año.

Robert Downey Jr. regresa de forma triunfal a Marvel con el nuevo cierre del UCM.

Antes de su llegada a los cines, está previsto el lanzamiento de varios adelantos. El primero se proyectaría el 18 de diciembre de 2025, exclusivamente en salas, en coincidencia con el estreno de 'Avatar: Fuego y Cenizas'. A partir de allí, el calendario incluiría al menos tres tráilers más, difundidos en semanas consecutivas, para dar inicio a la campaña de promoción masiva a comienzos de 2026.

Qué se sabe sobre la sinopsis de la nueva película de Marvel

La película 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' incluye una escena poscréditos clave para el desarrollo de la sexta fase del MCU y para la trama de 'Avengers: Doomsday'. La idea central de Marvel sería que la familia fantástica lidere un nuevo grupo de héroes frente a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en un regreso tan inesperado como impactante.

La escena muestra a Sue Storm junto a su hijo Franklin, hasta que la calma se rompe con la aparición de un misterioso personaje encapuchado de verde. Según los cómics, Franklin Richards posee un poder capaz de alterar la realidad, algo que Doctor Doom buscará aprovechar para imponer su dominio, sentando así las bases del conflicto central.

En 'Thunderbolts' ocurre algo similar, con una escena final que no solo presenta al nuevo equipo de Vengadores y su base en Nueva York, sino que también anticipa la llegada de una nave con el número 4, reforzando la conexión con ' Los Cuatro Fantásticos'.

Quiénes estarán en el reparto

Marvel Studios sorprendió al revelar el elenco de 'Avengers: Doomsday' a través de un evento en vivo en redes sociales. Uno de los anuncios más comentados fue la confirmación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, en un giro absoluto respecto de su histórico papel como Iron Man.

La expectativa también creció por los rumores sobre un posible regreso de Chris Evans como Capitán América. La teoría tomó fuerza tras la filtración de un adelanto en el que se lo ve nuevamente en la misma casa que apareció en Avengers: Endgame (2019). En la escena, Evans baja de su moto, ingresa a su hogar y carga a un bebé que podría ser su hijo/a, mientras reaparece su antiguo traje.

Una de las primeras filtraciones de la película: Chris Evans podría regresar como el Capitán América.

El reparto se completa con Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie en su rol de Capitán América, Sebastian Stan como Winter Soldier y Letitia Wright como Black Panther.

Otra de las grandes sorpresas es la incorporación de los X-Men al MCU. Kelsey Grammer retomará su papel como Bestia, mientras que Patrick Stewart e Ian McKellen volverán a interpretar a Charles Xavier y Magneto, respectivamente. Además, Tom Hiddleston regresará como Loki, un personaje clave cuya presencia abre múltiples teorías sobre el rumbo de la historia.

