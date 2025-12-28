Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de diciembre

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 28 de diciembre tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con r egresos esperados , apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación , Netflix suma títulos ideales para maratonear este fin de semana . Entre dramas intensos, comedias románticas y un toque de terror , estas series y películas se convierten en una gran opción para un plan de sofá .

En cuatro episodios, la serie sigue al oficial inconformista del Ejército de Estados Unidos, Felix Sparks, y a su diversa unidad de soldados -vaqueros, nativos americanos y mexicoamericanos- a lo largo de más de 500 días de brutal combate durante la Segunda Guerra Mundial. Subestimados desde el inicio, lideran la invasión aliada en Italia, desde Salerno hasta el final de la guerra en Europa.

2. El hombre de tu vida (Comedia romántica)

Hugo Bermúdez queda desempleado y atraviesa el duelo por la muerte de su esposa cuando acepta trabajar para su prima en un microemprendimiento de citas. Allí deberá ayudar tanto a mujeres como a hombres a encontrar a su pareja ideal. Sin embargo, el trabajo no será sencillo: Hugo deberá modificar su personalidad hasta convertirse en la versión perfecta de sí mismo, con consecuencias tan inesperadas como desilusionantes.

3. Marianne (Terror)

En ocho episodios, la serie cuenta la historia de una novelista que descubre que sus relatos de terror se hacen realidad. Obligada a enfrentar esa inquietante conexión, decide regresar a su ciudad natal para confrontar los demonios del pasado que inspiran su obra.

Portada - Netflix (1) Es una de las miniseries de terror más impactantes de la plataforma. Foto: Netflix

4. Animal (Comedia)

Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego sin recursos, se ve forzado a aceptar un empleo en una boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). El cambio es radical: pasa del campo a vender lujos para perros mimados, mientras aprende a adaptarse y descubre que, tanto en la familia como en el trabajo, nada es completamente blanco o negro.

5. El imperio de Ámsterdam (Drama – thriller)

Cuando sale a la luz la infidelidad de Jack van Doorn, fundador del imperio de coffee-shops Jackal, su esposa Betty se transforma en su principal enemiga. Decidida a destruirlo, planea quedarse con su cadena en una historia de traiciones y ambición.

Qué películas ver hoy

1. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (Thriller – comedia)

En poco más de 100 minutos, Daniel Craig, junto a Cailee Spaeny, Jeremy Renner y un amplio elenco, protagoniza la tercera entrega del universo creado por Rian Johnson. El detective Benoit Blanc investiga un crimen aparentemente imposible ocurrido en una iglesia de un pueblo marcado por un oscuro pasado.

2. Asteroid City (Ciencia ficción)

En 1955, familias de todo el país se reúnen en una convención escolar dedicada a la observación astronómica en la ficticia ciudad desértica de Asteroid City. El encuentro se ve abruptamente interrumpido por eventos extraordinarios que alteran el curso del mundo.

3. Asesinato en Mónaco (Documental)

El documental repasa la muerte del banquero Edmond Safra, ocurrida en diciembre de 1999. A través de archivos, testimonios y reconstrucciones, explora las distintas hipótesis del caso, desde la confesión del enfermero acusado hasta posibles vínculos con redes criminales y financieras internacionales.

4. Pacto de fuga (Drama carcelario)

La película reconstruye una de las fugas más impactantes de la historia chilena: la huida de casi medio centenar de presos de la Cárcel Pública de Santiago. Durante más de un año, 24 reclusos cavaron un túnel de más de 80 metros, ocultando 55 toneladas de tierra sin ser descubiertos.

Portada - Netflix (2) La película tiene a Benjamín Vicuña como protagonista. Foto: Netflix

5. Y tu mamá también (Drama)

Julio y Tenoch, dos adolescentes en plena búsqueda de identidad y madurez, conocen a Luisa, una española de 28 años. Juntos emprenden un viaje a la playa que marcará un antes y un después en sus vidas, en un relato sobre deseo, amistad y crecimiento personal.