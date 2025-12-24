Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de diciembre

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 24 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . Entre un película dramática para Navidad y un show de comedia para reír sin culpa , estos son los estrenos destacados de hoy .

Dirigida y protagonizada por Kate Winslet, la película cuenta la historia de una familia integrada por cuatro hermanos y su padre, que intenta afrontar el deterioro de la salud de su madre, June, en la antesala de la Navidad. Mientras cada uno lidia con la compleja dinámica familiar que despierta una posible despedida, ella, con ingenio inagotable, decide tomar el control de su propio adiós, combinando humor mordaz, verdades sin filtro y mucho amor.

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix

2. Tom Segura: Teacher (Comedia)

Tras protagonizar la miniserie Malos pensamientos, el comediante estadounidense regresa con un especial de 60 minutos en el que repasa errores de crianza, anécdotas de bar con lagunas mentales y arrepentimientos laborales. En este show, Tom Segura explora el costado más oscuro y cómico de las lecciones que deja la vida.

Los estrenos que llegaron el 22 y 23 de diciembre

1. Sicilia Express (Comedia)

Poco antes de la Navidad, dos torpes amigos sicilianos que trabajan en Milán descubren un contenedor de basura capaz de teletransportarlos, en cuestión de segundos, hasta el lugar donde se encuentran sus familias.

2. Innato (Thriller)

A lo largo de ocho episodios, la serie narra la historia de Sara, una psicóloga marcada por un pasado traumático, luego de que se revelara que su padre era conocido como “el asesino del gasoil”. Con el paso de los años, logró reconstruir su vida junto a su marido y su hijo adolescente, hasta que esa aparente calma se quiebra cuando el hombre es liberado y, en paralelo, se desata una nueva ola de crímenes con características similares a las del pasado. Ante este escenario, Sara se ve obligada a colaborar con la policía para intentar resolver el misterio.

Netflix - serie La serie de Netflix es el plan ideal para los amantes de los crímenes y los misterios. Foto: Netflix

2. Elway (Documental)

El exmariscal de campo de los Denver Broncos, John Elway, repasa su historia personal y deportiva: sus sueños en la NFL, las frustraciones a lo largo de su carrera y su redención final en el Super Bowl.

3. El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (Reality show)

Ken Goldin y su equipo de expertos protagonizan esta serie que se adentra en el detrás de escena de una reconocida casa de subastas, especializada en piezas y rarezas altamente codiciadas por coleccionistas.