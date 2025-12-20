Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 20 de diciembre tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix suma títulos ideales para maratonear este sábado . Desde comedias ligeras hasta thrillers que mantienen la tensión hasta el final , estas series y películas se convierten en una gran opción para un plan de sofá .

Streaming 'Moonhaven' en Netflix: por qué es la miniserie del momento y ¿habrá segunda temporada?

Streaming ¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de 'La hora de los valientes'

En diez episodios, la quinta temporada trae de regreso a Emily Cooper con nuevas aventuras laborales y sentimentales. Instalada en Roma junto a su nueva pareja, cree haber encontrado la estabilidad que buscaba, pero un secreto del pasado amenaza con ponerlo todo en riesgo.

Serie - Netflix Aunque no es oficial, hay señales de un 6° temporada. Foto: Archivo

2. Ciudad de sombras (Thriller)

Tras el hallazgo de un cuerpo calcinado colgado de un icónico edificio de Barcelona, el inspector Milo Malart debe volver al servicio policial luego de una suspensión. Junto a la subinspectora Rebeca Garrido, se adentra en una investigación que expone secretos, tensiones internas y el lado más oscuro de la ciudad.

3. El niñero – Temporada 3 (Comedia)

Los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de la que imaginaban. La pregunta vuelve a instalarse: ¿habrá una segunda oportunidad para el amor o todo terminará en una nueva decepción?

4. Parish – Temporada 1 (Drama - thriller)

Esta miniserie de seis episodios sigue a Gray Parish, un hombre que dejó atrás su pasado criminal para formar una familia. Sin embargo, el asesinato de su hijo lo empuja nuevamente a un mundo de violencia, venganza y decisiones morales con consecuencias irreversibles.

Embed - Parish - Official Trailer (2024) Giancarlo Esposito

Qué películas ver hoy

1. 10DANCE (Drama)

Dos bailarines obsesionados con la competencia, Shinya Suzuki y Shinya Sugiki, se convierten en rivales dentro y fuera de la pista. Con el tiempo, la tensión inicial se transforma en una relación marcada por el deseo, los celos y la búsqueda de identidad.

2. El Gran Diluvio (Ciencia ficción)

Producción surcoreana de 108 minutos que combina ciencia ficción y catástrofes naturales. Una investigadora en inteligencia artificial y un niño quedan atrapados en un edificio que comienza a inundarse, mientras el mundo enfrenta lo que podría ser su último día.

3. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (Thriller - comedia)

Con un elenco encabezado por Daniel Craig, esta nueva entrega del universo creado por Rian Johnson sigue al detective Benoit Blanc mientras investiga un crimen aparentemente imposible ocurrido en una iglesia de un pueblo con un pasado inquietante.

Netflix - portada (1) La película encabeza uno de los estrenos más vistos de la semana en Netflix. Foto: web

4. La hora de los valientes (Comedia)

Adaptación mexicana del film argentino Tiempo de valientes (2005). La historia sigue a un psicoanalista condenado a trabajos comunitarios que debe asistir a un policía atravesado por una crisis personal, hasta que ambos quedan envueltos en un peligroso caso policial.