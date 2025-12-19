19 de diciembre de 2025
{}
'Moonhaven' en Netflix: por qué es la miniserie del momento y ¿habrá segunda temporada?

Convertida en un éxito inesperado, esta miniserie de seis episodios dejó a la audiencia de Netflix con ganas de una posible continuidad. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

 Por Luis Calizaya

En medio de la llegada constante de títulos, 'Moonhaven' se consolidó como una de las sorpresas recientes de Netflix. La miniserie de ciencia ficción, producida originalmente por AMC+, encontró una segunda vida en la plataforma y despertó el interés del público gracias a su premisa futurista y a su formato breve de seis episodios.

Netflix: de qué trata 'Moonhaven'

La historia se sitúa cien años en el futuro, cuando la Tierra se ha vuelto casi inhabitable y la última esperanza de la humanidad descansa en una colonia lunar llamada Moonhaven. Este asentamiento, sostenido por tecnología avanzada y una inteligencia artificial central, fue concebido como un experimento para hallar soluciones que permitan salvar al planeta. Sin embargo, la aparente perfección del lugar se quiebra tras un asesinato inesperado que deja al descubierto tensiones internas y una peligrosa conspiración.

La trama sigue a Bella Sway, una piloto y contrabandista que llega a Moonhaven acusada de un crimen. Allí se ve envuelta en una investigación que pone en jaque el control de la IA que gobierna la colonia y amenaza con destruir la última oportunidad de supervivencia de la humanidad. A lo largo de sus seis episodios, la serie combina intriga, ciencia ficción y reflexiones sobre el poder, el control y el futuro de la civilización.

Cuál será el futuro de la miniserie: ¿habrá temporada 2?

En cuanto a su continuidad, 'Moonhaven' no tendrá una segunda temporada. Aunque AMC había anunciado inicialmente su renovación, la decisión fue revertida y la serie terminó cancelada, cerrando su historia en una única entrega. Aun así, su llegada a Netflix le permitió captar una nueva audiencia y consolidarse como un éxito inesperado dentro del catálogo de ciencia ficción de la plataforma.

Reparto protagónico

  • Dominic Monaghan: Paul Serno
  • Emma McDonald: Bella Sway
  • Amara Karan: Indira Mare
  • Ayelet Zurer: Maite Voss
  • Kadeem Hardison: Arlo Noon
  • Yazzmin Newell: Sonda Crux
  • Joe Manganiello: Tomm Schultz
  • Elaine Tan: Lone
&nbsp;Recordado por el 'Se&ntilde;or de los Anillos' (2001) y 'Lost' (2004), Dominic Monaghan forma parte del elenco protag&oacute;nico.

Recordado por el 'Señor de los Anillos' (2001) y 'Lost' (2004), Dominic Monaghan forma parte del elenco protagónico.

Dónde ver a Dominic Monaghan: sus series y películas

  • Películas:

1. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001)

En la Tierra Media, un joven hobbit recibe la misión de destruir un anillo con un poder devastador. Para lograrlo, se forma una comunidad que deberá atravesar territorios hostiles y enfrentar fuerzas oscuras que buscan dominar el mundo.

2. X-Men Origins: Wolverine (2009)

La película explora el pasado de Logan, desde su infancia hasta su transformación en un arma viviente. En un mundo donde los mutantes son perseguidos y utilizados con fines militares, se revela el origen de uno de los personajes más complejos del universo X-Men.

3. Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019)

La Resistencia enfrenta su batalla final contra la Primera Orden, mientras antiguos secretos resurgen y el conflicto entre el lado oscuro y la Fuerza alcanza su desenlace definitivo. La historia cierra la saga de los Skywalker con un enfrentamiento decisivo por el destino de la galaxia.

  • Series:

1. Lost (2004–2010)

Tras estrellarse en una isla aparentemente desierta, los sobrevivientes de un vuelo comercial descubren que el lugar esconde misterios, fenómenos inexplicables y conexiones inesperadas con sus propias vidas. La serie mezcla supervivencia, ciencia ficción y drama psicológico.

2. FlashForward (2009–2010)

Un apagón global provoca que toda la humanidad pierda el conocimiento durante dos minutos y vea visiones de su futuro seis meses adelante. A partir de ese evento, un grupo de personas intenta reconstruir qué ocurrió y si el destino puede cambiarse.

3. 24 (Temporada 6)

En tiempo real, la serie sigue una jornada crítica en la que Estados Unidos enfrenta una amenaza terrorista de gran escala. Cada episodio representa una hora del día, con decisiones urgentes, conspiraciones políticas y una carrera constante contra el reloj.

Tráiler de 'Moonhaven'

